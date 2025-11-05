Solo dos goles en cuatro partidos marcan el inicio de la jornada 18; Malacateco y Marquense festejaron

En los cuatro partidos disputados el miércoles, apenas se anotaron dos goles, ambos decisivos para los triunfos de Marquense y Malacateco, una cifra que pone en evidencia la baja efectividad ofensiva de varios equipos.

El Deportivo Marquense venció 1-0 a Xelajú MC en el estadio Marquesa de la Ensenada, con un golazo de Roberto Amaya al minuto 37. El mediocampista leones sorprendió con un derechazo de larga distancia que dejó sin opción al guardameta Nery Lobos.

Los chivos dominaron la posesión en la segunda mitad, pero no lograron superar la solidez del portero Minor Álvarez, quien fue clave para mantener la ventaja.

Con el resultado, Marquense alcanzó los 21 puntos, igualando a Xelajú MC en la tabla, pero con mejor diferencia de goles, lo que lo mantiene con vida en la pelea por un boleto a la fase final.

En otro de los encuentros, Malacateco se impuso 1-0 como visitante ante Achuapa, con anotación de Byron Angulo al minuto 67. El tanto le permitió a los Toros del Trópico sumar tres puntos valiosos que los colocan en la sexta posición con 22 unidades.

El once inicial de Comunicaciones en el partido frente a Aurora FC. (Foto Comunicaciones)

Comunicaciones, sin gol ni rumbo

El 0-0 entre Aurora FC y Comunicaciones, disputado en el estadio Guillermo Slowing de Amatitlán, reflejó el mal momento ofensivo de los albos, que apenas registran 13 goles en 18 jornadas.

Pese a generar oportunidades, el conjunto blanco no tuvo eficacia. Alejandro Galindo estrelló un disparo en el poste al minuto 17, mientras que Deyner Padilla estuvo cerca de anotar al 47, pero Liborio Sánchez respondió con una atajada clave.

Con el empate, Comunicaciones llegó a 17 puntos, ubicándose en el undécimo lugar. El resultado complica su panorama, ya que podría caer al fondo de la tabla si Guastatoya vence a Mixco, en el duelo programado para este jueves.

Antigua GFC no puede en casa frente a Cobán Imperial e iguala sin goles. (Foto Antigua GFC).

Antigua deja escapar puntos en casa

En el estadio Pensativo, Antigua GFC no logró imponer condiciones ante Cobán Imperial y terminó igualando sin goles.

“El esfuerzo del equipo fue importante. Lo intentó siempre, y me quedo con eso”, comentó el técnico Mauricio Tapia, quien aprovechó el encuentro para darle minutos a Marvin Ávila Júnior, reciente fichaje del São Paulo FC de Brasil.

Con el empate, el cuadro colonial alcanzó 33 puntos, manteniéndose en la tercera posición, igualado con Aurora FC.

La jornada se completará este jueves con los duelos Guastatoya vs. Mixco (17:00) y Municipal vs. Mictlán (19:30), en partidos que podrían modificar la parte baja de la clasificación y definir la lucha por los últimos boletos a la fase final.