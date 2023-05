VIDEO | El único gol de Guatemala en un Mundial Sub 20: Marvin Ceballos y un momento histórico en Colombia 2011

Guatemala perdió 2 a 0 contra Uzbekistán y quedó eliminada del Mundial Sub 20 que se disputa en Argentina. La Bicolor de Rafael Loredo perdió sus tres partidos, no pudo anotar, y recibió seis anotaciones.

La Selección Sub 20 de Guatemala se despidió del Mundial de Argentina 2023 y el gol de Marvin Ceballos, en Colombia 2011, sigue siendo el único de la Bicolor en una Copa del Mundo.

La Sele falló en defensa y también al momento de definir. Arquímides Ordóñez, quien cargaba con el peso de destacar, tuvo un Mundial complicado y su deseo de anotar se quedó en tan solo eso, un sueño…

En 270 minutos Guatemala no pudo festejar; no consiguió marcar el ansiado gol y de momento, el gol de Marvin Ceballos en el Mundial Sub 20 de Colombia 2011 seguirá siendo el único de la Selección Nacional en una cita mundialista.

Era la edición 18 del Mundial Sub 20. Guatemala disputaba su primer mundial en la historia. Estaba ubicada en el grupo D, junto a Nigeria, Arabia Saudita y Croacia.

En su primer partido (31 de julio del 2011), celebrado en el Estadio Centenario de Armenia, Guatemala perdió 5 a 0 contra Nigeria.

Su segundo duelo fue contra Arabia Saudita, en el mismo escenario y con una derrota aún más dolorosa: 6 a 0 contra Arabia Saudita.

A pesar de no sumar puntos hasta ese momento, Guatemala tenía la opción de avanzar a octavos de final como mejor tercero y así fue. En su último partido de la fase de grupos, el 6 de agosto en el Estadio Centenario, la Selección Nacional derrotó 1-0 a Croacia.

Ante 4 mil 209 espectadores, Marvin Ceballos marcó al minuto 81 un gol que está grabado en los recuerdos más especiales de los aficionados guatemaltecos.

La Selección de Guatemala se despidió del Mundial de Colombia tras perder 1 a 0 contra Portugal, en los octavos de final.