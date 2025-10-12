Video: La excelente definición de Ana Lucía Martínez en la goleada del Cruz Azul contra Santos

Ana Lucía Martínez volvió a hacerse presente en el marcador con el Cruz Azul Femenil y continúa mostrando su gran nivel en la Liga MX Femenil. La delantera nacional selló el último gol del partido, consolidando una contundente victoria de su equipo ante Santos.

El encuentro comenzó con un ritmo intenso y a los pocos minutos se reflejó en el marcador, ya que Grimaldo abrió la cuenta al minuto 1 con un remate preciso que dejó sin opciones a la portera rival.

Al cierre del primer tiempo, Chavarin amplió la ventaja al minuto 45, poniendo al Cruz Azul en una posición cómoda antes de ir al descanso.

El segundo tiempo arrancó con más emociones, y Grimaldo volvió a aparecer al minuto 47, firmando su doblete y asegurando el dominio absoluto del cuadro cementero.

Ana Lucía Martínez fue la encargada de cerrar la cuenta al minuto 90+4, aprovechando una jugada colectiva que definió con precisión para marcar el cuarto gol del encuentro.

Con esta actuación, la delantera guatemalteca reafirma su gran momento en el torneo y se posiciona como una de las figuras más destacadas del Cruz Azul Femenil.

Esto aún no termina. Juntas hasta el final 💪🏼💙 pic.twitter.com/1HChzOYtIs — CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) October 12, 2025

El triunfo permite al equipo mantenerse en el séptimos lugar de la Liga MX Femenil, mientras que Ana Lucía continúa sumando goles y confianza de cara a los próximos compromisos.

Su capacidad para aparecer en los momentos clave y su constancia en el ataque hacen que la guatemalteca sea pieza fundamental en el esquema de su equipo y un referente para el fútbol femenino nacional.