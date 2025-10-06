Video: Ana Lucía Martínez anotó un golazo en la victoria del Cruz Azul

Ana Lucía Martínez vuelve a brillar con Cruz Azul Femenil en la Liga MX, la delantera guatemalteca fue protagonista este fin de semana en la jornada 13 del torneo Apertura del 2025 de la Liga MX Femenil, al marcar un gol clave en la victoria 4-3 de Cruz Azul sobre Tijuana, en las instalaciones de La Noria.

El tanto de la chapina llegó apenas al minuto 8, tras recibir un pase largo desde el centro del campo. Con gran técnica, bajó el balón y definió con categoría, dejando sin reacción a la guardameta visitante. Su anotación abrió el camino para un triunfo vibrante de las cementeras.

Martínez se ha consolidado como una pieza fundamental en el esquema del técnico Diego Testas Fernández.

Su rendimiento ha sido constante y, en esta jornada, volvió a destacar, tal como lo hizo en la fecha anterior frente a Pachuca, donde también anotó un gol de gran factura.

Con tres goles y seis asistencias en el torneo, Ana Lucía no solo aporta al marcador, sino también en liderazgo, experiencia y entrega. Su presencia en el campo ha sido determinante para que Cruz Azul sume 21 puntos y se ubique en la novena posición, a solo una unidad de la zona de clasificación.

La guatemalteca sigue demostrando por qué es una de las referentes del equipo, y su impacto en el futbol mexicano continúa creciendo jornada tras jornada.