Video muestra discusión entre “Bolillo” Gómez, técnico de El Salvador, con un aficionado de Guatemala

Hernán “Bolillo” Gómez se volvió viral en redes sociales debido a una discusión con un aficionado guatemalteco previo al partido entre ambas naciones por las eliminatorias mundialistas.

La discusión, que fue grabada en video, muestra cómo algunos aficionados de la selección de Guatemala comenzaron a provocar al técnico salvadoreño en la entrada del hotel donde se hospedaba el equipo dirigido por Gómez.

En el video se observa a Gómez a punto de entrar al hotel, cuando se detiene a escuchar los comentarios de los aficionados. Incluso, antes del altercado, el técnico salvadoreño saluda a uno de los presentes.

En la parte final del video, antes de entrar al hotel, “Bolillo” se regresa para confrontar al aficionado que grababa la situación. En ese momento, el técnico intenta arrebatarle el teléfono al aficionado, instante en que la grabación finaliza.

El video, que se ha vuelto viral tanto en Guatemala como en El Salvador, ha generado diversas opiniones, en las que se critica la actitud de Gómez.

Por otra parte, hubo comentarios en los que se cuestionó a los aficionados de la selección de Guatemala por provocar al técnico salvadoreño.

