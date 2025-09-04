“Sientes nervios”: El mensaje de Carlos el Pescadito Ruiz previo al encuentro Guatemala vs El Salvador

El exfutbolista guatemalteco Carlos el Pescadito Ruiz publicó un mensaje en su cuenta de X este 4 de septiembre, a pocos minutos de que se desarrolle el encuentro de Guatemala contra El Salvador.

Las dos selecciones centroamericanas buscan un boleto para el Mundial del 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

El exseleccionado nacional y máximo goleador de la Azul y Blanco, conmovió a la afición con un mensaje en el que relata el sentimiento, en primera persona, del jugador antes de un encuentro importante.

El Pescadito Ruiz escribió: En estos momentos aparecen las ansias. Repasas entrenamientos y jugadas a balón parado, visualizas al rival y cómo será el partido. Intentas hacerlo todo a la perfección para que se refleje en la cancha en el momento de la verdad.

El estudio de los 23 jugadores rivales hace que el día parezca eterno: los minutos avanzan como horas. Entre desayuno, estiramientos, almuerzo y merienda, todo se vuelve espera. Los carbohidratos pronto se transformarán en energía para la eliminatoria mundialista.

Estás en la burbuja de concentración: tu mundo se reduce al teléfono, radio o TV, que transmiten la fe de millones. Has entrenado para este momento, conoces a tus compañeros y construiste una sociedad en el campo. Juntos lucharán por clasificar a un Mundial por primera vez.

Estás listo. Tu compromiso mínimo: dejarlo todo en la cancha. Correr cada pelota, disputar cada balón, cubrir a tu compañero. El error humano aparecerá, pero la solidaridad lo corrige. La pasión del Proyecto Goal hasta el estadio te impulsa a dar lo mejor de ti.

Sientes nervios: el vendaje aprieta, los zapatos incomodan, vas al baño varias veces. Miras a los arqueros calentar y escuchas al preparador físico: “Listos, muchachos, en dos minutos salimos a calentar”. Todo está preparado para que brilles y disfrutes del fútbol.

Entre la multitud quizá veas a tus seres queridos, los que siempre te apoyaron y hoy forman parte del sueño. Representar a tu país y lograr lo que nunca se ha conseguido está a minutos de hacerse realidad. La emoción y el orgullo te invaden.

Como lo proclama con fuerza nuestro Himno Nacional de Guatemala: “¡Ojalá que remonte su vuelo, más que el cóndor y el águila real! “Y en sus alas levante hasta el cielo, Guatemala, tu nombre inmortal!”

Seguidores de la exestrella del futbol chapín agradecieron el mensaje y algunos indicaron que se trató de un testimonio de cómo se sintió al vestir la Azul y Blanco.