Carlos el Pescado Ruiz emite un comunicado donde invita al sindicato de jugadores a velar por los derechos de los futbolistas

El exgoleador de la Selección Nacional de Guatemala, Carlos “el Pescado” Ruiz, entró en una confrontación directa con el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifupgua), donde resaltó que la primera línea del ente es velar por la defensa de los futbolistas que enfrenten incumplimientos salariales por parte de los clubes.

Esto, en referencia a los jugadores del ya desafiliado Xinabajul-Huehue, varios de los cuales no han podido cobrar salarios atrasados del torneo Clausura 2025, y cuyos dirigentes se niegan a cancelar a pesar de contar con el dinero.

Ruiz, por medio de un comunicado, recordó que es miembro fundador y que el sentido del sindicato es velar y “defender los derechos de los futbolistas profesionales, nacionales y extranjeros, que ejercen su labor en Guatemala”.

“Considero fundamental recordar que el sindicato debe ser la primera línea de defensa cuando los futbolistas enfrentan incumplimientos salariales, deudas tras descensos de equipos o cualquier vulneración a sus derechos laborales. No basta con reaccionar ante críticas”, indicó Ruiz.

El Jugador Más Valioso (MVP) de 2002 de la MLS con el Galaxy de Los Ángeles manifestó también su preocupación por la poca presencia de futbolistas en las asambleas donde se toman decisiones clave dentro del sindicato.

“Mi preocupación actual es la poca presencia de futbolistas en las asambleas donde se toman decisiones clave, así como la necesidad de garantizar que quienes representan a Guatemala en FIFPRO lo hagan con firmeza y en beneficio colectivo, no en busca de intereses personales”, señaló.

Esta reacción se debe a que, días atrás, el Sifupgua emitió un comunicado para aclarar algunos puntos sobre críticas que el hoy comentarista deportivo realizó en sus redes sociales.