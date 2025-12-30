Xelajú MC anuncia el primer refuerzo en la era del técnico Roberto Hernández

Xelajú MC oficializó la contratación de Yair Fernando Jaén Reina como su primer refuerzo para el Torneo Clausura 2026. El futbolista panameño de 28 años y 1.70 metros de estatura llega procedente del Sporting San Miguelito para reforzar el plantel bajo la dirección de Roberto Hernández.

Los súper chivos comienzan a trabajar en el armado del plantel para el próximo torneo. La directiva quetzalteca busca darle herramientas competitivas a Roberto Hernández desde su llegada al banquillo, y la contratación del panameño es la primera de varias incorporaciones que se esperan en las próximas semanas.

Jaén Reina se desempeña como extremo o media punta, posiciones que le permiten aportar velocidad y creatividad en el ataque quetzalteco. El centrocampista también tiene experiencia en el Tauro FC de la Primera División de Panamá, donde mostró sus cualidades técnicas.

El proyecto de Roberto Hernández arranca

La incorporación del panameño marca el inicio del proyecto deportivo de Roberto Hernández al frente de Xelajú MC. El técnico mexicano, quien fue presentado oficialmente este lunes 29 de diciembre, manifestó que su objetivo es "ser campeón" con los súper chivos y que buscará un "juego agradable" con jugadores entregados al 100%.

Hernández expresó en su presentación que confía en la calidad del plantel de Xelajú. La llegada de Jaén Reina como primer refuerzo demuestra que el club está trabajando para fortalecer el equipo de cara al Clausura 2026 y al desafío de la Copa de Campeones de Concacaf donde enfrentarán a los Rayados de Monterrey.

Yair Jaén se suma al proyecto de los súper chivos con el reto de ayudar al equipo a recuperar el protagonismo en el fútbol guatemalteco. Xelajú buscará regresar a pelear por el título tras quedarse cerca en el Apertura 2025, donde Antigua GFC se coronó bicampeón.

Se espera que en los próximos días Xelajú MC anuncie más incorporaciones para completar el plantel que enfrentará un semestre cargado de compromisos. El club quetzalteco deberá prepararse simultáneamente para la Liga Nacional y para el duelo contra Monterrey en la Copa de Campeones, un desafío que requerirá profundidad en todas las posiciones del campo.