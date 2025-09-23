Fútbol Nacional
Xelajú vs San Miguelito: Día, hora y dónde ver el encuentro de los chivos por la Copa Centroamérica
El Xelajú recibe este miércoles al Sportingo San Miguelito por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamérica.
El Xelajú Mario Camposeco se mide este miércoles 24 de septiembre por los cuartos de final de la Copa Centroamérica a su similar del Sporting San Miguelito de Panamá.
Los superchivos, dirigido por el estratega guatemalteco Amarini Villatoro, llegan a esta instancia como el único representante guatemalteco en la competición, luego de las eliminaciones de Antigua GFC y Municipal en la fase de grupos.
El equipo altense logró clasificar en la segunda posición de su grupo, superando obstáculos y demostrando carácter, quedando solo por detrás del cuadro del Olimpia de Honduras.
La afición quetzalteca vive con entusiasmo este momento, consciente de que están ante la posibilidad de llegar a unas semifinales de un torneo internacional, algo que sería historia para el cuadro altense y así mismo de avanzar a la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.
Día, hora y dónde ver el encuentro Xelajú vs. Sporting San Miguelito
El encuentro por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamérica entre Xelajú y Sporting San Miguelito será este miércoles 24 de septiembre.
El partido de los superchivos será a las 20:00 horas de Guatemala en el estadio Cementos Progreso y se podra ver por ESPN y Disney Plus
Semana distinta, semana de Copa Centroamericana. Jugamos este miércoles.— XelajúMC (@CSD_XelajuMC) September 22, 2025
🔵🐏🔴¡¡VAMOS XELAJÚ!!🔵🐏🔴 pic.twitter.com/i6TB8LGyDX
Con jugadores que buscan hacer algo histórico para los Chivos y una dirección técnica experimentada junto con el respaldo de su gente, el Xelajú buscará imponer su estilo y aprovechar la localía en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 para dar el primer golpe en esta serie de ida y vuelta.