Maradona: cuánto vale y quién tiene la camiseta que usó el “Diez” en el juego contra Inglaterra en 1986

La camisola está valuada en US$600 mil. (Foto Prensa Libre: El Gráfico)

El 22 de junio de 1986 Diego Maradona hizo historia cuando marcó dos goles: uno con la mano (“la mano de Dios) y otro con talento puro, donde clasificaron a la semifinal del Mundial, porque Argentina eliminó a Inglaterra.

Ese día se marcó en los anales de la historia “La Mano de Dios”, pero también la jugada maestra con la que “el Pelusa” enmudeció al mundo y anotó ante Inglaterra: dribló a casi todo el equipo inglés para marga uno de los goles más icónicos de la historia del futbol.

También: El “deplorable” comentario de Peter Shilton contra Maradona y “la mano de Dios” que generó repudio en las redes

Del juego quedaron muchas anécdotas que valen oro, pero también objetos que ahora son invaluables. Por ejemplo, la camiseta de Maradona.

Pasaron varios años hasta que, en 2012, fue exhibida en el Museo Nacional del Futbol, ubicado en Manchester. Pero, ¿quién la llevó hasta este lugar?

Fue el mediocampista Steve Hodge, el titular de Inglaterra que usaba el número 18. Después del juego, él y el argentino intercambiaron camisetas.

Pero para Hodge, ese intercambió le valió aguantar la mirada de desaprobación de sus compañeros. ¿Cómo había hecho este trueque con el hombre que les había impedido avanzar a las semifinales de la Copa del Mundo?

Palabras y miradas duras

“Se dijeron ciertas palabras en el vestuario. Fue un lugar con enojos porque sentimos que nos habían engañado, podríamos haber llegado a la final y quizás haberla ganado”, recordó el exlateral del Arsenal, Kenny Sansom en una entrevista con periódico The Sun.

“Algunos de nosotros le preguntamos a Steve Hodge por qué quería la camisa de Maradona cuando era un tramposo”, agregó otro de los jugadores del equipo perdedor de aquel partido. Maradona había superado al arquero Peter Shilton con su puño apretado con el que logró anotar un gol. Fue la “mano de Dios”.

Peter Reid, titular del equipo inglés, cuenta que cuando se encontraban en el hotel, Hodge sacó la camiseta del “Diez“. Entonces le dijo: “¿Qué pasa con eso entonces?” Así que no solo Maradona me ha golpeado y metido a uno, tengo a Hodge mostrándome su camiseta”.

Además: Diego Maradona: tres empleados funerarios se sacan fotos con el cuerpo del Diez y provocan indignación en Argentina

¿Cuánto vale la camiseta que usó ese día en particular?

La camiseta del “Diez”, color azul brillante, tuvo un crecimiento exuberante en su valor, no solo simbólico, por lo que significaba aquel objeto, sino económico.

Algunos estiman que podría estar valuada en más de US$600 mil. En caso, alguien quisiera adquirirla, se convertiría en la camisola por la cuál más se pagaría en la historia y superaría a la que utilizó Pelé en la Copa del Mundo de 1970.

La camiseta que usó el “Diez” el día en que eliminó a Inglaterra, tiene una relación directa con Carlos Bilardo, quien fue el director técnico de Argentina. La FIFA le informó a la AFA que la Selección tenía que jugar con la camiseta suplente ya que era la única disponible, misma que usó Maradona para jugar contra Uruguay en los octavos de final.

También: Videos: descontrol de fanáticos de Maradona por entrar a la Casa Rosada obliga al traslado del féretro

Bilardo explicó que no quería usar las mismas que habían usado contra Uruguay, ya que con esas se sufría de calor intenso en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México). Después de recorrer algunas tiendas deportivas, consiguió una de color intenso, no tenía ni escudo ni número. Encontraron una estampa vieja de la AFA (la cual no tenía laureles y tenía números de color gris oscuro más grandes que los normales).

“Eran las 12 de la noche y estaban pegando los números con la plancha las chicas que nos daban de comer. Poniéndole esos números brillosos grises. Hay 40 remeras no más dando vueltas y la mayoría de los jugadores no la tienen”, explicó el exfutbolista Oscar Ruggeri.

Sobre la camiseta, Maradona dijo: “Esta está linda”.