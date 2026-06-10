Messi, Cristiano, Brasil y Francia: así votan los peloteros de Grandes Ligas antes del Mundial 2026

A pocas horas de que comience el Mundial 2026, el futbol se abre paso en los camerinos de las Grandes Ligas, donde varios peloteros latinoamericanos cambian por un momento las conversaciones sobre promedio de bateo y efectividad para compartir sus pronósticos sobre la selección que conquistará el título más codiciado de este deporte.

En un video compartido por MLB en Español en su cuenta de X, jugadores de distintos países respondieron a una pregunta que desde hace semanas domina las conversaciones de millones de aficionados: ¿cuál es su favorita para ganar el Mundial?

El puertorriqueño Fernando Cruz, lanzador de los Yanquis de Nueva York, no dudó en señalar a la selección más ganadora en la historia de la competencia. "Brasil, Brasil, Brasil creo que es", señaló.

Francia también encontró respaldo entre los peloteros. El receptor panameño Iván Herrera, de los Cardenales de San Luis, eligió a la vigente subcampeona del mundo con una respuesta breve. "Copa Mundial, Francia".

El venezolano Luis Torrens, receptor de los Mets de Nueva York, admitió que su preferencia está dividida entre dos selecciones europeas, una de ellas impulsada por el deseo de ver a Cristiano Ronaldo conquistar el máximo título a nivel de selecciones.

"Estoy un poquito dividido, estoy entre España y obviamente también quiero que quede campeón Cristiano con Portugal, así que bueno, veamos qué trae la copa", comentó.

La selección argentina también encontró respaldo entre los beisbolistas. El jardinero venezolano Wilyer Abreu, de los Medias Rojas de Boston, confía en que Argentina conquistará el título.

"Soy fanático de Messi y creo que puede ganar su segundo mundial consecutivo", expresó.

Otro venezolano, Yohendrick Piñango, prospecto de los Azulejos de Toronto, reconoció su simpatía por Brasil, aunque considera que el trofeo terminará en manos de otra selección.

"Me gusta Brasil, pero va a ganar Francia", expresó.

Algunos de los nuestros comparten sus predicciones del ganador de la #FIFAWorldCup 2026 ⚽🏆 pic.twitter.com/uJynFsZn8w — MLB Español (@mlbespanol) June 10, 2026

La declaración más optimista fue la del panameño José Caballero, infielder de los Yanquis de Nueva York, quien aprovechó la ocasión para expresar su respaldo a la selección de su país.

"Somos panameños y vamos a ganar. Vamos a darle todo por el todo y ojalá y los muchachos lo hagan muy bien", afirmó.

No todos, sin embargo, estuvieron dispuestos a revelar sus preferencias. El venezolano Andrés Giménez, segunda base de los Azulejos de Toronto, prefirió mantener la reserva y respondió entre sonrisas:

"No, eso es privado".