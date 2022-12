Cho Gue-sung, el futbolista surcoreano que ha desatado la euforia por su “belleza” y ha recibido propuestas de matrimonio en Qatar 2022

Cho Gue-sung juega en el Jeonbuk Hyundai Motors FC de la K League 1, la máxima categoría del futbol de Corea del Sur.

El futbolista que, según un periodista que sigue a la selección de Corea del Sur ha tenido que apagar su celular para poder descansar por la gran cantidad de notificaciones que recibe, ha recibido propuestas de matrimonio en Instagram y los ‘likes’ no le dejan de llegar.

El artillero también es protagonista en TikTok, en donde se han viralizado varios videos en los que se destaca: “¿Quién es el 9 de Corea del Sur? Es delantero centro y ladrón de nuestros corazones”.

Cho Gue-sung marcó un doblete en el partido que su selección perdió 2-3 contra Ghana, en la segunda fecha del grupo H del Mundial de Qatar 2022.

CHO GUESUNG MY 4TH GEN IT BOY pic.twitter.com/3obDHwEJF2

— mel🧉; between us (@bangchanfaso) December 2, 2022

Cho Gue-sung’s fancam already has over 6M views lol pic.twitter.com/L4B2JI3Te1

— Hyunsu Yim (@hyunsuinseoul) November 28, 2022