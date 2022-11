¡Messi se alista para Qatar! el video que muestra la llegada del futbolista a Abu Dhabi para sumarse a la selección de Argentina

El Consejo de Deportes de Abu Dhabi compartió un video en sus redes sociales donde muestra el momento en que Lionel Messi baja del avión en compañía de Di María y Paredes.

Dicho metraje, que tiene más de 62 mil visualizaciones, también muestra cómo un niño recibe a Messi en la entrada del aeropuerto y le da un ramo de flores.

Luego, el futbolista argentino autografía la camisa que vestía el niño, que era de la selección de Argentina.

Lionel Messi is in Abu Dhabi and with the Argentina team for the World Cup. Via @ARG4ARB. 🇦🇷 pic.twitter.com/wG8DOJvQiN

— Roy Nemer (@RoyNemer) November 14, 2022