Tite confirma la participación de Neymar para los octavos de final del Mundial de Qatar y devuelve la ilusión a Brasil

Su pose redentora es un alivio para una ‘Seleção’, favorita al título, que Camerún aterrizó el viernes en el cierre del Grupo G al vencerla 1-0 en tiempo de descuento.

Y cuya clasificación a cuartos, donde el vencedor en el estadio 974 enfrentará al ganador entre Japón y Croacia, sería una alegría para el tricampeón mundial Pelé, de 82 años, internado en un hospital de Sao Paulo para reevaluar su tratamiento contra el cáncer.

Aunque pasaron líderes de la zona y contra los africanos alinearon un equipo ‘B’, la pérdida de una imbatibilidad de 17 partidos (14 victorias, tres empates) y el saberse vulnerables prendió alarmas en los hombres de Tite.

“El momento de errar fue” contra Camerún, dijo el capitán Thiago Silva. “A partir de ahora hay que minimizar ese tipo de errores para que no nos sorprendan una vez más“.

La reacción de los derrotados: confiar en el regreso de ‘Ney’, lesionado del tobillo derecho en el debut victorioso ante Serbia (2-0), para retomar el paso firme hacia el sexto título mundial.

“Espero que él vuelva, todos vieron la falta que nos hizo en estos dos últimos juegos“, dijo Richarlison, autor de los dos goles contra los serbios.

La ofensiva brasileña quedó en entredicho al término de la primera fase. Apenas marcó tres tantos, registrando su peor desempeño goleador en la fase de grupos desde Argentina-1978, cuando anotó dos.

