Un aficionado galés de 62 años murió en el Mundial de Qatar 2022

Su familia ha recibido asistencia del consulado británico en Qatar, así como de la Asociación de Aficionados de Gales, que ayuda a los aficionados presentes en Doha.

Noel Mooney, presidente ejecutivo de la federación galesa (FAW, por sus siglas en inglés), aseguró que la FAW está en contacto directo con la familia de Kevin para “ayudarles en todo lo que necesiten”.

“Estamos muy tristes por el fallecimiento de uno de nuestros aficionados. Nuestras condolencias están con su familia y estamos aquí para todo lo que necesiten”, añadió.

La Federación de Futbol de Gales también hizo un post en sus redes en donde dan sus condolencias a la familia de Davies.

“Nuestro más sentido pésame de todos en la Asociación de Fútbol de Gales. Nuestros pensamientos están con la familia y los amigos de Kevin en este triste momento.FAW está en contacto con la familia de Kevin para ayudar en todo lo que podamos”.

Mae CBDC yn cydymdeimlo efo teulu a ffrindiau Kevin Davies.

Our deepest condolences from everyone at the Football Association of Wales. Our thoughts are with Kevin’s family and friends at this sad time.

The FAW is in contact with Kevin’s family to help in whatever way we can. https://t.co/deXNX3Ai5d

— FA WALES (@FAWales) November 26, 2022