Aeronáutica Civil enviará expediente de licitación del aire acondicionado del Aeropuerto La Aurora para que el CIV resuelva

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) enviará al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), el expediente de la licitación para la adquisición de un sistema de aire acondicionado del Aeropuerto Internacional La Aurora, el cual deberá resolver si aprueba lo actuado por la Junta de Licitación que rechazó las dos ofertas para el proyecto.

Según se informó en un comunicado de la DGAC, el CIV tendrá cinco días hábiles para revisar lo actuado por la Junta de Licitación y emitir la resolución final que apruebe o impruebe lo actuado por dicha junta, agregó en dicho comunicado el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) por medio de la DGAC.

La máxima autoridad, es en la actualidad ministra interina Paola Constantino.

La segunda licitación para la adquisición de un sistema de aire acondicionado, servicio de mantenimiento y automatización para la mejora de los sistemas del aeropuerto fue lanzada en octubre del 2024.

En el proceso se recibieron dos ofertas, las de Servicios Garantizados de Construcción Eléctrica de Guatemala, S. A., por Q75 millones; y la del Grupo Expertos Centroamericanos en Electromecánica, S. A., por Q38 millones 996 mil 547.

Sin embargo, la Junta Licitadora resolvió rechazar ambas ofertas, según se observa en el acta emitida el 27 de diciembre del 2024 y divulgada en Guatecompras el 2 de enero del 2025 y se argumentó que se había pedido complementar información y documentos. La primera empresa mencionada no presentó el complemento mientras que la segunda en mención atendió la solicitud de ampliación, pero se incumplieron con algunos requisitos.

Dentro del proceso, el lunes 6 de enero, Grupo Expertos Centroamericanos en Electromecánica, Sociedad Anónima presentó una inconformidad formal, en esta expuso cuatro puntos según el documento en Guatecompras.

En tanto en el boletín de la DGAC se expone que en cumplimiento con la normativa vigente, la Junta de Licitación se reunió el 9 de enero para analizar y emitir la respuesta sobre la única inconformidad recibida. “Tras una evaluación detallada, se determinó aceptar la inconformidad de manera parcial, conforme a los criterios establecidos por la Junta”. Y, el 13 de enero se enviará el expediente a la máxima autoridad del CIV, se anunció.

Por aparte, por medio de la oficina de Comunicación Social, se amplió la información indicando que la inconformidad presentada por la empresa fue hacia el acta que había elaborado la junta de licitación mencionando cuatro deficiencias que la oferta de la empresa no había cumplido.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Se agregó que la Junta examinó las pruebas presentadas por la oferente y no aceptó dos de las cuatro. Al haber dos puntos que a criterio de la junta no fueron subsanados la decisión de no adjudicar continua, y el expediente se deberá remitir a la autoridad máxima del CIV, en este caso a la ministra.

A partir de ahí la autoridad tiene un plazo de 5 días hábiles para revisar y aprobar o improbar lo actuado por la Junta de Licitación.

Ahí pueden haber varios escenarios. Si la ministra resuelve improbar lo actuado por la Junta, regresa el expediente a la Junta para que ellos revisen de nuevo y puedan tomar su decisión que puede ser la misma o diferente a la ya resuelta.

Si la autoridad resuelve aprobar lo actuado por la Junta, entonces el evento se finalizaría porque esta rechazó las dos ofertas.