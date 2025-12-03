emprendedores
Aicasa, del cacao a la nutrición, estrena taller para seguir impulsando el desarrollo en Xela
La empresa quetzalteca Aicasa renovó su taller para fortalecer la formación sobre cacao, apoyar a emprendedores y ampliar su impacto social en Guatemala. El equipo del programa Manos a la Obra de Guatevisión fue el encargado de los arreglos.
El taller renovado de Aicasa en Xela permitirá capacitar a emprendedores y productores, fortalecer su labor con más de 600 agricultores rurales y apoyar proyectos que benefician a más de 3 mil niños y 200 madres. (Foto, Prensa Libre: cortesía)
La empresa quetzalteca Aicasa se convirtió en la quinta ganadora de la temporada del programa Manos a la Obra, cuyo episodio se transmitió el 2 de diciembre.
Con esta remodelación, la compañía busca ampliar las oportunidades para emprendedores, productores y familias vinculadas a la cadena del cacao.
La historia de la empresa inició en 2013, cuando Omar Ordóñez, entonces estudiante de ingeniería química, sufrió un derrame que lo dejó cuadripléjico. Tras meses de terapia logró concluir su licenciatura y cerrar su maestría. Junto a su esposa, Silvia López, emprendió la producción de chocolate de taza bajo la marca Noj Chocolates y Más.
Con el tiempo ampliaron su oferta con bombonería, trufas, tabletas y esculturas, lo que dio origen a AicasaGT, una plataforma de servicios B2B que refina y transforma chocolate, azúcar glas y harinas para emprendedores.
Un emprendimiento que crece junto a sus clientes
AicasaGT, un puente B2B/maquila que apoya a emprendedores refinando y transformando chocolate, azúcar glas y harinas. Este modelo permitió que pequeños negocios accedieran a procesos industriales sin necesidad de invertir en maquinaria costosa, lo que abrió oportunidades para decenas de proyectos locales.
La expansión continuó con Tijax Alimentos fortificados, su línea dedicada a la nutrición. Con productos de alto valor nutritivo y bajo costo, han beneficiado a más de 3 mil niños y 200 madres en comunidades vulnerables, consolidando un enfoque social que complementa su visión productiva.
Hoy, Aicasa impacta también a alrededor de 600 productores rurales, creando encadenamientos productivos, empleo inclusivo y nuevas rutas comerciales para quienes cultivan cacao y otros insumos.
Un taller renovado para enseñar y emprender
Aicasa recibe visitas constantes de universidades y organizaciones, por lo que necesitaba un espacio adecuado para talleres y recorridos.
Manos a la Obra asumió el reto de transformar el antiguo taller ubicado en el patio trasero en un ambiente funcional y educativo.
Las mejoras incluyeron:
- Instalación de cielo falso
- Nuevo cableado e iluminación tipo ojos de buey
- Tomas de corriente
- Exhibidores para el producto
- Pintura y piso renovado
- Integración de elementos de marca
- Televisión como parte del equipo para impartir talleres y presentaciones
Este nuevo espacio permitirá convertir cada visita en una experiencia formativa sobre cacao, nutrición y encadenamientos productivos, además de impulsar las ventas directas de Noj Chocolates y Más.
Impulso al emprendimiento guatemalteco
Manos a la Obra, iniciativa de Grupo Prensa Libre y Guatevisión, fortalece el crecimiento de emprendedores y pymes en Guatemala y promueve oficios técnicos vinculados a la construcción. En esta temporada, seleccionó ocho negocios para ser remodelados y optimizados, contribuyendo al desarrollo económico del país, donde las pymes generan más del 80% del empleo nacional.
El proyecto cuenta con el apoyo de Banco Industrial, Cementos Progreso, Cemaco, Pinturas Paleta/Grupo Solid y Grupo AG. Jorge Sanabria, gerente de Marketing de Grupo AG, destacó que estos proyectos visibilizan a los emprendedores, un motor clave para la industria nacional, y resaltó la importancia de mantener una operatividad de calidad para crecer.
Próximos episodios y nuevas convocatorias
La convocatoria para esta edición cerró el 6 de octubre. En las próximas semanas se transmitirán los episodios de los últimos negocios seleccionados.
Quienes deseen participar en futuras temporadas pueden aplicar en el sitio oficial: manosalaobra.prensalibre.com.