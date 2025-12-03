Aicasa, del cacao a la nutrición, estrena taller para seguir impulsando el desarrollo en Xela

La empresa quetzalteca Aicasa se convirtió en la quinta ganadora de la temporada del programa Manos a la Obra, cuyo episodio se transmitió el 2 de diciembre.

Con esta remodelación, la compañía busca ampliar las oportunidades para emprendedores, productores y familias vinculadas a la cadena del cacao.

La historia de la empresa inició en 2013, cuando Omar Ordóñez, entonces estudiante de ingeniería química, sufrió un derrame que lo dejó cuadripléjico. Tras meses de terapia logró concluir su licenciatura y cerrar su maestría. Junto a su esposa, Silvia López, emprendió la producción de chocolate de taza bajo la marca Noj Chocolates y Más.

Con el tiempo ampliaron su oferta con bombonería, trufas, tabletas y esculturas, lo que dio origen a AicasaGT, una plataforma de servicios B2B que refina y transforma chocolate, azúcar glas y harinas para emprendedores.

Un emprendimiento que crece junto a sus clientes

AicasaGT, un puente B2B/maquila que apoya a emprendedores refinando y transformando chocolate, azúcar glas y harinas. Este modelo permitió que pequeños negocios accedieran a procesos industriales sin necesidad de invertir en maquinaria costosa, lo que abrió oportunidades para decenas de proyectos locales.

La expansión continuó con Tijax Alimentos fortificados, su línea dedicada a la nutrición. Con productos de alto valor nutritivo y bajo costo, han beneficiado a más de 3 mil niños y 200 madres en comunidades vulnerables, consolidando un enfoque social que complementa su visión productiva.

Hoy, Aicasa impacta también a alrededor de 600 productores rurales, creando encadenamientos productivos, empleo inclusivo y nuevas rutas comerciales para quienes cultivan cacao y otros insumos.

Un taller renovado para enseñar y emprender

Aicasa recibe visitas constantes de universidades y organizaciones, por lo que necesitaba un espacio adecuado para talleres y recorridos.

Manos a la Obra asumió el reto de transformar el antiguo taller ubicado en el patio trasero en un ambiente funcional y educativo.

El antiguo taller de Aicasa, ubicado en el patio trasero de la empresa, funcionaba con espacio limitado y sin condiciones adecuadas para exhibir sus productos, recibir visitas o impartir talleres. (Foto, Prensa Libre: cortesía)

Las mejoras incluyeron:

Instalación de cielo falso

Nuevo cableado e iluminación tipo ojos de buey

Tomas de corriente

Exhibidores para el producto

Pintura y piso renovado

Integración de elementos de marca

Televisión como parte del equipo para impartir talleres y presentaciones

Este nuevo espacio permitirá convertir cada visita en una experiencia formativa sobre cacao, nutrición y encadenamientos productivos, además de impulsar las ventas directas de Noj Chocolates y Más.

El taller renovado ofrece un espacio moderno y funcional, con mejor iluminación, cableado, piso y elementos de marca, listo para talleres y visitas educativas sobre cacao y productos nutricionales (Foto, Prensa Libre: cortesía)

Impulso al emprendimiento guatemalteco

Manos a la Obra, iniciativa de Grupo Prensa Libre y Guatevisión, fortalece el crecimiento de emprendedores y pymes en Guatemala y promueve oficios técnicos vinculados a la construcción. En esta temporada, seleccionó ocho negocios para ser remodelados y optimizados, contribuyendo al desarrollo económico del país, donde las pymes generan más del 80% del empleo nacional.

El proyecto cuenta con el apoyo de Banco Industrial, Cementos Progreso, Cemaco, Pinturas Paleta/Grupo Solid y Grupo AG. Jorge Sanabria, gerente de Marketing de Grupo AG, destacó que estos proyectos visibilizan a los emprendedores, un motor clave para la industria nacional, y resaltó la importancia de mantener una operatividad de calidad para crecer.

Próximos episodios y nuevas convocatorias

La convocatoria para esta edición cerró el 6 de octubre. En las próximas semanas se transmitirán los episodios de los últimos negocios seleccionados.



Quienes deseen participar en futuras temporadas pueden aplicar en el sitio oficial: manosalaobra.prensalibre.com.