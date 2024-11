Alta expectativa de sectores productivos de Guatemala por quién resulte ganador en las Elecciones de EE. UU.

Con una rigurosidad los agentes económicos y tomadores de decisiones le brindan el seguimiento al proceso de elecciones presidenciales en Estados Unidos, ya que es de interés para Guatemala en varias esferas.

En un contexto de una economía global, EE. UU., es el principal socio estratégico para la producción nacional, en comercio exterior (exportaciones e importaciones), es el país que lidera el origen de inversión y en donde se encuentran instalados los bancos y entidades financieras que respaldan a los bancos y Guatemala es considerada como zona dólar por el uso de la moneda para las transacciones. Además, es el país donde se hace más del 92.3% de la procedencia de las remesas familiares.

Los resultados oficiales que se conozcan en las siguientes horas, sobre un potencial ganador, genera altas expectativas, según la apreciación recabada representantes empresariales.

De vital interés

A la pregunta, ¿cuál es la importancia de las elecciones?, Raúl Bouscayrol, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) respondió que, para el sector privado, la importancia de las elecciones es que terminen, independiente de quien gane. Las elecciones en cualquier país siempre son un periodo de alta incertidumbre, que puede generar retrasos en las decisiones de inversión, anotó.

Puntualmente, en el caso de EE. UU., es particularmente importante; a junio de este año, la inversión extranjera directa (IED) originaria de Estados Unidos en Guatemala fue casi US$200 millones, un incremento de casi el 25% sobre junio 2023.

Entonces en los últimos 10 años, la IED de EE. UU., en Guatemala sumó casi $2 mil 600 millones, en promedio un 21% del total anual.

En esa misma línea de idea, Carlos Arias Bouscayrol, presidente de la Comisión de Vestuario y Textil (Vestex) consideró que las elecciones en EE. UU., son cruciales para la industria de vestuario y textiles en Guatemala, dado que el 72% de las exportaciones se dirigen a este mercado. Además, las exportaciones de tela guatemalteca a otros países centroamericanos, que luego confeccionan productos terminados para EE. UU., aumentan esta dependencia, con más del 90% de nuestras exportaciones vinculadas directamente al mercado estadounidense.

"Las elecciones en EE. UU., son cruciales para la industria de vestuario y textiles en Guatemala, dado que el 72% de las exportaciones se dirigen a este mercado." Carlos Arias Bouscayrol,presidente de la Comisión de Vestuario y Textil

“La cercanía geográfica y los tratados comerciales, como el CAFTA-DR, posicionan a Guatemala como una opción competitiva y de bajo riesgo frente a países más distantes, como China, especialmente en un contexto donde EE. UU. busca alternativas seguras debido a sus tensiones comerciales con China. El resultado de estas elecciones podría influir directamente en el flujo de inversiones y en el volumen de pedidos hacia Guatemala, dependiendo de si se fortalecen o reducen las restricciones a los productos chinos”, subrayó.

Socio principal

Para Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) las elecciones en los Estados Unidos son muy importantes para Guatemala ya que es nuestro principal socio comercial. Durante el 2023, los Estados Unidos de América representaron el 32% de las exportaciones y el 33% de las importaciones. Así mismo ingresaron en concepto de remesas US$19 mil 8 millardos en su mayoría desde los Estados Unidos. Esto hace que sea una elección sumamente importante, no solo para el sector empresarial, sino para todo el país.

Fernando Samayoa Delgado, presidente de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), comentó que la expectativa es que independiente quien será el ganador, el sector continuará trabajando con la unión americana, por tratarse del principal socio comercial.

“Con quien resulte ganador, debemos seguir con los lazos cercanos con ellos para beneficiarnos lo que el mercado nos ofrece; debemos buscar como se debe insertar los productos de exportación a ese mercado, como atraer más inversión y para eso necesitamos reglas claras”, recalcó.

Las empresas americanas, están buscando sustituir muchas operaciones que contaban en países lejanos después de la crisis de la pandemia, se dieron cuenta que es muy difícil depender de otros países ubicados al otro lado del mundo y por eso es el auge de la atracción de inversión, agregó.

¿Cuáles son las expectativas?

Los consultados también brindaron una perspectiva y una lectura, de posibles cambios o mejoras de la dupla ganadora.

Para Zapata, si ganara la vicepresidenta Kamala Harris, no habría cambios muy fuertes. Probablemente algunos programas de cooperación en materia de gobernanza y democracia podrían verse fortalecidos y se continuaría con una coordinación importante con varias instituciones públicas y privadas.

En el caso de que ganara el presidente Donald Trump, es importante mencionar que los temas migratorios probablemente tendrían mayor impacto, así como la agenda económica. Esto podría ser una oportunidad importante para que Guatemala forme parte del TMEC (tratado México, Estados Unidos y Canadá) y que participe más de los beneficios de programas que fomentan la producción de semiconductores en la región.

En tanto que el presidente de la CIG, Raúl Bouscayrol el sector privado tiene altas expectativas que las relaciones comerciales continúen su ritmo dinámico, como suele pasar bajo gobiernos de ambos partidos.

Recordó que EE. UU., es nuestro principal socio comercial, número uno como destino de nuestras exportaciones, y número uno como fuente de nuestras importaciones.

En el último quinquenio, el comercio de Guatemala con EE. UU., sumó más de $65 mil millones, un incremento del 21% sobre el quinquenio anterior. Esa relación comercial continuará gane quien gane el poder (político) en EE. UU.

“Las relaciones comerciales a final de cuentas reflejan miles de miles de transacciones económicas individuales, reflejando una estrecha relación entre un gran conjunto de empresas en ambos países”, precisó.

" EE. UU., es particularmente importante; a junio de este año, la inversión extranjera directa (IED) originaria de Estados Unidos en Guatemala fue casi US$200 millones, un incremento de casi el 25% sobre junio 2023" Raúl Bouscayrol, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala

Remarcó que las encuestas y los expertos políticos indican que hay empate técnico entre los dos candidatos a la presidencia, por lo que se deduce que las elecciones podrían ser bastante ajustadas. Las autoridades electorales en varios estados han indicado que es posible que no se sepan los resultados esta semana. Independiente de quien gane, la relación comercial entre EE. UU., y Guatemala continuaría.

Para Arias Bouscayrol, presidente de Vestex si gana Donald Trump: Se anticipa una política más agresiva contra China, con la imposición de aranceles adicionales, hasta del 60% en productos chinos, y controles reforzados sobre temas de trabajo forzado. Esto reduciría la competitividad de China, beneficiando a países como Guatemala al incrementar la demanda de textiles y vestuario que cumplan con estándares laborales y que puedan ingresar al mercado sin pagar aranceles. La industria guatemalteca podría ver un aumento de órdenes de empresas estadounidenses que buscan minimizar riesgos y costos en su cadena de suministro.

Si gana Kamala Harris: aunque no se anticipan cambios radicales, Harris probablemente mantendría las políticas de la administración Biden, sin eliminar las restricciones a productos chinos y continuando con iniciativas de control sobre trabajo forzado. Esto significa mantener el estatus quo para la industria guatemalteca, ya que no habría una relajación que favorezca a China. No obstante, Harris ha manifestado interés en reforzar medidas de sostenibilidad y condiciones laborales, y si bien esto favorece a Guatemala frente a otros competidores asiáticos, es importante considerar que estas exigencias estén acordes a la realidad de nuestro país y de la industria.

Ambos resultados también podrían influir en la reforma de las normas de minimís (reglas), que busca cerrar la laguna legal que facilita la importación de productos bajo ciertos umbrales sin aranceles. Esta reforma, de concretarse, daría una ventaja competitiva a la industria de Guatemala al limitar el acceso de productos chinos a bajo costo como Shein y Temú al mercado estadounidense.