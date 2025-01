Alza del 15% en tarifas de transporte de carga: ¿Cómo afecta a la economía y los consumidores guatemaltecos?

Esta medida busca compensar los crecientes costos operativos que enfrentan las empresas del sector. En entrevista con el presidente de la gremial, se explicaron las razones detrás de esta decisión y las implicaciones para los transportistas.

Jorge González, presidente de la Cámara Guatemalteca de Transporte de Carga (CGTC) explica que el aumento del 15% en las tarifas responde a una combinación de factores económicos. En primer lugar, el incremento del salario mínimo ha generado un ajuste en los costos laborales, lo que afecta directamente a las empresas de transporte. "La seguridad, que depende de sueldos base, también ha tenido un aumento significativo en sus costos, lo que nos obliga a reflejar este ajuste en nuestras tarifas", comentó.

El presidente también destacó que la infraestructura vial deficiente ha empeorado la situación. Otro factor crítico es la escasez de conductores, exacerbada por la migración de mano de obra calificada hacia países como Estados Unidos y Canadá.

El porcentaje del 15% de aumento al transporte de carga ¿Cómo lo determinaron?

Según el comunicado emitido por la cámara, y confirmado por Jorge González, la principal razón para la solicitud de este ajuste es el aumento en los costos operativos, impulsado por factores como el incremento del salario mínimo para este año y el alza en el precio de insumos y servicios esenciales.

El aumento del 15% en las tarifas de transporte tiene una implicación directa tanto en los costos operativos de las empresas como en los precios a nuestros clientes. "Por ejemplo, los repuestos, los lubricantes y los servicios de seguridad han aumentado entre un 5% y 8%, y todo esto afecta el costo final de nuestros servicios", señala González.

La Cámara Guatemalteca de Transporte de Carga CGT informa que, luego de hacer análisis de costos dados los incrementos en salario mínimo e insumos,

La CGTC está compuesta por aproximadamente 25 empresas afiliadas, cada una de ellas emplea entre 60 y 200 colaboradores, dependiendo de su tamaño, tanto en el área de taller como en el personal administrativo.

"No buscamos obtener mayores utilidades, sino simplemente cubrir el incremento de los costos operativos, que incluyen desde el aumento en los salarios hasta los costos de insumos y mantenimiento de las unidades", justifica el presidente de la cámara. Además, destacó que los problemas con la infraestructura portuaria también contribuyen a los mayores tiempos de espera y costos adicionales para el transporte.

En particular, se mencionaron los siguientes factores:

Aumento en el salario mínimo: Con el nuevo salario base de Q3 mil 723.05, un aumento del 10% respecto al año anterior, las empresas de transporte se ven obligadas a ajustar sus tarifas para poder cumplir con los nuevos costos laborales.

Incremento en los costos de insumos: Proveedores de llantas, lubricantes, repuestos y otros insumos también han ajustado sus precios, lo que impacta directamente en los costos de operación de las flotas.

Aumento en los precios de los servicios: Empresas de seguridad privada, que protegen las instalaciones de las empresas de transporte, han anunciado ajustes debido al alza en los salarios de sus empleados, lo que repercute directamente en los costos logísticos.

Incentivos extraordinarios: Según datos de la Comisión de Servicios Integrados para la Exportación (Siex) de Agexport, actualmente existe una escasez de pilotos. Para 2024, se estimó un déficit de aproximadamente 13 mil conductores. Por lo tanto, detalla González, para este año se espera un aumento en las bonificaciones y los incentivos con el fin de retener al personal.

El representante de la gremial explica que las empresas de transporte enfrentan serias dificultades debido a la infraestructura vial deficiente, especialmente en carreteras importantes como las de Villa Nueva (Km 19), Palín (Km 44) y el Atlántico (Km 43). Estos problemas de infraestructura aumentan el tiempo de los viajes y reducen la eficiencia operativa, lo que también contribuye al aumento de los costos.

Por su parte, José Alejandro Ramírez, director ejecutivo de la CGTC, explica que la justificación para el aumento radica en que, durante 2024, se registraron 152 bloqueos; a esto se suman las ineficiencias portuarias, que el año pasado generaron incrementos en los costos, viáticos, combustibles, tiempos de operación, pago de horas extras y, además, el aumento del salario mínimo de este año. Todo ello llevó a la necesidad de ajustar el valor de los servicios.

De acuerdo con la Política Nacional de Transporte, en 2003 las tarifas de transporte oscilaban entre US$0.50 y US$1.00 por kilómetro. Estas tarifas se determinan tomando en cuenta diversos factores, tales como el tiempo total requerido para realizar el flete, la distancia recorrida, la clase y el origen de las mercancías, el peso del producto a transportar, así como la calidad del contratante del servicio, entre otros aspectos.

Para el año 2025, Ramírez explica que no puede ofrecer una respuesta precisa debido a la variedad de variables involucradas, ya que existen distintos tipos de transporte, como el de combustible, cemento, transporte centroamericano, transporte de productos refrigerados y el transporte exclusivo para materiales de construcción. Actualmente, el servicio no se vende por kilómetro, sino según el tipo de transporte. No obstante, según sus cálculos, estima que el costo podría oscilar entre US$1.90 y US$2.00 por kilómetro.

Impacto en la economía de Guatemala

El aumento de tarifas en el transporte terrestre tendrá un impacto significativo en la economía nacional.

Según datos del Centro de Estudios para la Integración Económica (Sieca), los costos de transporte terrestre representan alrededor del 32% de la estructura de costos logísticos en América Latina y el Caribe. En Guatemala, este porcentaje es crucial dado que el transporte terrestre representa el 70% del transporte de mercancías en el país, según The Logistics World.

Este aumento en los costos operativos podría desencadenar una cadena de efectos negativos en la economía nacional, incluyendo:

Aumento de precios al consumidor: El incremento en los costos de transporte afectará directamente a los precios de los productos y servicios. Las empresas de transporte deberán trasladar los aumentos a los consumidores, lo que podría generar una inflación adicional que impactaría especialmente a los sectores de la población más vulnerables.

Mayor presión sobre las pequeñas y medianas empresas: Las empresas que dependen del transporte para distribuir sus productos, especialmente las pequeñas y medianas, podrían enfrentar mayores dificultades para mantener sus márgenes de ganancia en un entorno de costos crecientes. Este escenario podría afectar la competitividad en mercados tanto nacionales como internacionales.

Desajuste en el mercado laboral: La escasez de conductores debido a la migración hacia países como Estados Unidos y Canadá ha generado un déficit de mano de obra especializada, lo que hace necesario ofrecer salarios más altos y mejores condiciones laborales para retener a los trabajadores calificados.

El incremento de al menos el 15% en los precios del transporte se reflejará directamente en el costo de los productos que los guatemaltecos consumen a diario. Los productos importados y los bienes de consumo básico experimentarán aumentos en sus precios debido a que el transporte es una de las mayores partidas en los costos logísticos.

Cuándo entrará en vigor el aumento

El aumento del 15% en los costos del transporte terrestre comenzará a aplicarse a partir de enero de 2025, según lo detalla el presidente de la cámara. También explica que según el análisis realizado por ellos, ese porcentaje es el mínimo y que cada empresa tiene la libertad de negociar con sus clientes un valor mayor o menor.

Este ajuste afectará principalmente a las empresas formales afiliadas en la CGTC, las cuales cuentan con unidades de transporte que varían desde 100 hasta 500 unidades. Se estima que las empresas de transporte asociadas suman alrededor de 2 mil unidades de carga en total en Guatemala.

El aumento en los costos del transporte terrestre en Guatemala es una respuesta a los crecientes costos operativos del sector, pero también podría desencadenar efectos secundarios importantes para la economía nacional y para los consumidores.

Diaco alerta sobre el impacto del aumento en tarifas de transporte de carga

Herbert Ordoñez, jefe de Verificación y Vigilancia de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), señala que una forma de evaluar cómo se determinó el aumento del 15% sería analizar al estudio realizado por la Cámara Guatemalteca de Transporte de Carga (CGTC) o, en su defecto, esperar un tiempo prudente para analizar el impacto real. En este sentido, se debe considerar si este incremento afectará los costos de la canasta básica, y es necesario esperar los informes del Instituto Nacional de Estadística (INE) para obtener datos más precisos.

Ordoñez aclara que el aumento no es ilegal, pero subraya la importancia de esperar para poder evaluar sus efectos. Según su experiencia, los aumentos de tarifas suelen ser seguidos por incrementos adicionales, especialmente cuando los intermediarios aprovechan la situación para elevar los precios. Este fenómeno genera un efecto en cadena que termina afectando directamente al consumidor final.

"La instrucción del presidente de la República fue que el aumento al salario mínimo para el 2025, que oscila entre el 10% y el 6% según los diferentes sectores, no debe afectar la economía del país", recalca Ordoñez. Sin embargo, advierte que será necesario esperar y observar cómo se desarrollan los efectos de este ajuste que ha anunciado la Cámara Guatemalteca de Transporte de Carga.

Los resultados podrían reflejarse en el monitoreo de precios de los productos en los próximos días. En caso de detectarse irregularidades, como aumentos injustificados, se podría presentar una denuncia ante el Ministerio Público por especulación de precios.

Las autoridades y los actores económicos deberán buscar soluciones a largo plazo que puedan mitigar el impacto de este incremento en el costo de vida de los guatemaltecos y en la competitividad de las empresas del país.