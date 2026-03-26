Ambición y talento distinguen a jóvenes emprendedores, según empresarios estadounidenses

Guatemala se posiciona como un punto clave para el impulso del emprendimiento juvenil en la región, así lo consideran los mentores estadounidenses que participaron en la primera fase de programa de aceleración de negocios impulsado por World Vision Guatemala y Give Ventures.

Durante el evento, que tuvo lugar en la Ciudad del Guatemala el 24 de marzo, los emprendedores compartieron experiencias, fortalecieron sus habilidades y recibieron acompañamiento de empresarios estadounidenses, quienes han brindado mentorías y capacitaciones a lo largo del proceso.

Durante la jornada, los jóvenes recibieron acompañamiento de empresarios estadounidenses, quienes compartieron experiencias, mentorías y herramientas para fortalecer áreas clave como finanzas, administración, estrategia comercial y expansión de mercados.

Además, la iniciativa promueve la creación de conexiones internacionales, facilitando oportunidades para que los emprendedores puedan expandir sus negocios hacia nuevos mercados y consolidar sus proyectos a nivel regional.

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Los jóvenes guatemaltecos tienen una gran ambición por salir adelante

Matthew Holguin, fundador de Give Ventures y Working to Give, aseguró que el potencial de los jóvenes emprendedores guatemaltecos es “realmente ilimitado” y destacó que, más allá de las habilidades técnicas, existe una cualidad clave que marca la diferencia en su desarrollo.

Holguin enfatizó que una de las mayores fortalezas que ha identificado en Guatemala es la ambición de los jóvenes, a quienes describió como una generación con una “motivación para salir adelante” de superación. Indicó que ese deseo de aprender, mejorar sus condiciones de vida y generar impacto en sus comunidades es un factor determinante que no puede ser enseñado en ninguna mentoría.

“los emprendedores aquí demuestran un gran impulso y un fuerte deseo de aprovechar las oportunidades.” Matthew Holguin, fundador de Give Ventures y Working to Give

El empresario también resaltó que este nivel de compromiso no siempre es común en otros contextos, lo que convierte al talento joven guatemalteco en un perfil con alto potencial para desarrollarse y aprovechar oportunidades dentro de programas de aceleración empresarial.

Publicenter: nace cuando su propietario tenía 12 años

Entre los participantes figura Joel Soberaniz, originario de Quetzaltenango y fundador de Publicenter, un emprendimiento enfocado en marketing y publicidad. Relató que su proyecto nació cuando tenía 12 años, a partir de la necesidad de encontrar alternativas de desarrollo en su comunidad y de demostrar que los jóvenes pueden construir oportunidades sin migrar.

Su propuesta busca ayudar a pequeños negocios a posicionarse a través de redes sociales, perifoneo (publicidad usando altavoces en motocicleta) y publicidad física, adaptada al tipo de cliente y al contexto local. Para él, uno de los principales retos de emprender siendo joven en Guatemala ha sido enfrentar el prejuicio asociado a la edad. Sin embargo, considera que esa barrera también le ha impulsado a demostrar con resultados que la juventud no limita la capacidad de emprender.

Soberaniz señaló que las mentorías recibidas en el programa le han permitido reforzar conocimientos en finanzas, relación con clientes y proyección empresarial. Más allá del posible apoyo económico, valoró el componente motivacional del proceso, ya que, dijo, no solo enseña, sino que también inspira a replicar lo aprendido con otros jóvenes de su comunidad.

Cotziteco: apoya a más de 150 productoras

Otra de las participantes es Trinidad Berdúo, originaria de San José Ojetenam, San Marcos, quien lidera Cotziteco, un emprendimiento de tés e infusiones artesanales elaborados con plantas nativas, 100% orgánicas. Su proyecto, además de promover productos naturales, genera impacto social al involucrar a mujeres productoras del área.

Según explicó, actualmente el emprendimiento beneficia de forma directa a 150 personas e indirectamente a más de 400, principalmente mujeres de comunidades como Esquipulas y Caballito. Su meta es posicionar la marca en mercados locales, nacionales e internacionales, al tiempo que fortalece el desarrollo económico de más familias.

Berdúo destacó que una de las lecciones más importantes adquiridas durante las capacitaciones ha sido comprender la importancia de asignar valor real a cada costo del proceso productivo, incluida la depreciación de la maquinaria. Ese aprendizaje, afirmó, permitirá tomar mejores decisiones financieras y fortalecer la sostenibilidad de la empresa.

Naturaguas: un emprendimiento que empezó con Q60

En el encuentro también participó Manuel Ochoa, fundador de Naturaguas, un negocio enfocado en la producción de bebidas naturales como horchata, pepino con chía y espinaca con piña. El emprendimiento surgió como respuesta a los problemas de salud asociados al consumo excesivo de bebidas artificiales y busca ofrecer alternativas más saludables al consumidor.

Relató que uno de sus mayores desafíos fue iniciar con recursos limitados. Contó que comenzó con apenas Q60, vendiendo horchata entre vecinos y en el campo de futbol, y que la falta de historial crediticio dificultó el acceso a financiamiento. Pese a ello, sostuvo que la aceptación del producto ha sido positiva, lo que le ha permitido consolidar el proyecto durante los últimos tres años y medio.

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Ochoa explicó que actualmente sus productos se comercializan en la cabecera departamental, en centros educativos y en actividades deportivas, aunque ya trabaja en una estrategia para expandirse hacia la ciudad capital. Aseguró que una de las enseñanzas más valiosas del programa ha sido comprender que llevar control de las cuentas permite proyectar el crecimiento del negocio y evitar gastos innecesarios.

Finanzas unos de los principales retos

El encuentro dejó en evidencia que el talento joven guatemalteco no solo busca salir adelante, sino también convertirse en motor de cambio en sus territorios. Con formación, acompañamiento y acceso a nuevas redes, estos emprendedores apuestan por construir negocios sostenibles que fortalezcan la economía local y generen oportunidades donde antes solo parecía haber límites.

Aunque los emprendimientos representados en el encuentro pertenecen a sectores distintos, los jóvenes entrevistados coincidieron en un mismo desafío: la necesidad de fortalecer sus conocimientos en finanzas y control contable.

“Si no conocen sus números, no conocen su negocio”, resumió el Holguin al explicar la importancia de que los jóvenes entiendan sus finanzas, aunque no sean especialistas en contabilidad.

Una apuesta por el talento joven

El proceso continuará con una capacitación virtual de 12 semanas y más adelante con una competencia regional de pitch por capital de inversión, en la que participarán jóvenes de Guatemala, El Salvador y Honduras.

Este año, Guatemala será sede de esa etapa programada para agosto.