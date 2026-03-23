Cinco mujeres transformando sus comunidades son homenajeadas

Gabriela Loaiza fue la ganadora con su emprendimiento Clínica Margarita, ella recibió Q15 mil, como un apoyo económico destinado a seguir impulsando el crecimiento de su iniciativa. Las cuatro finalistas fueron Sofía Morales, Bouquets Sofía; Mayra Soto, Cakes & CupCakes; Susana Monroy, Pika Guatemala; y Marjorie Hernández, Fashion Gallery GT; ellas recibieron Q5 mil en capital semilla.

La experiencia representó un espacio de visibilidad y reconocimiento para proyectos que nacen desde la iniciativa personal, el trabajo constante y la necesidad de generar oportunidades.

“Hoy quiero decirles a todas las mujeres emprendedoras que no dejen de luchar por sus sueños ni por sus metas. En el camino vamos aprendiendo, creciendo y fortaleciéndonos. Me siento profundamente orgullosa de participar con vana, de ser una visionaria y de contar con este apoyo que nos impulsa a creer en nosotras mismas, a emprender con más fuerza y a generar un impacto positivo en Guatemala”, indicó Gabriela Loiaza.

El evento marcó el cierre de un proceso en el que participaron cientos de mujeres de todo el país, evidenciando la fuerza del emprendimiento femenino en Guatemala, y recordando que el progreso económico también se construye desde iniciativas individuales que encuentran el respaldo adecuado en el momento oportuno.

La deliberación de las Visionarias 2026 fue realizada por las juezas: Patricia García, fundadora de Dressy; Gabriela Juárez, fundadora de Cachi Fresa; y Marolen Martínez, fundadora de Revista Mujer de Negocios; ellas desde su experiencia en crecimiento empresarial, innovación de marca, liderazgo femenino e impacto social, evaluaron cuidadosamente cada proyecto presentado.

“Nos llena de orgullo el haber escuchado a las 5 finalistas que son usuarias de vana, ya que Visionarias nació con la intención de reconocer y celebrar el trabajo de mujeres que todos los días aportan no solo a sus familias, sino también a sus comunidades. Sabemos que cuando una mujer encuentra una oportunidad para crecer, el impacto se multiplica, y por eso creemos en crear espacios que visibilicen ese esfuerzo y acompañen su desarrollo”, expresó Lisbeth Boy, Marketing vana.

En Guatemala, el 28.8 % de las mujeres tiene un negocio en etapa inicial, según el Reporte Nacional del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2023-2024, una cifra que refleja el creciente protagonismo femenino en la generación de ingresos y oportunidades económicas. Sin embargo, muchas emprendedoras aún enfrentan barreras como el acceso limitado al crédito y a herramientas financieras que les permitan crecer.

Frente a esta realidad, Visionarias forma parte de la plataforma vana emprende, iniciativas que impulsa vana para acercar herramientas financieras, acompañamiento y oportunidades a personas que buscan construir o fortalecer sus proyectos, facilitando el acceso a recursos que les permitan avanzar y mejorar su calidad de vida.