Ante los señalamientos por las licencias para pesca de atún, Comisión Contra la Corrupción hace propuesta para reducir vulnerabilidad

La Comisión Nacional Contra la Corrupción (CNC) empezó a dar seguimiento a las denuncias públicas por el otorgamiento de licencias para la pesca o captura de atún luego de citaciones a funcionarios que surgieron en el Congreso de la República.

Respecto a la consulta si se ha investigado y qué detectaron, la CNC respondió que, por mandato legal, no puede investigar estos hechos, y expuso que dentro del Organismo Ejecutivo, son las propias instituciones, por medio de las Instancias de Asuntos de Probidad y sus órganos de control, quienes están desarrollando las investigaciones administrativas, pero refirió que puede brindar el acompañamiento que sea necesario.

Se solicitó ampliación de información respecto a señalamientos que surgieron hacia ambas vías, es decir en contra de la exviceministra viceministra de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, Marissa Montepeque así como en contra del ministro de Agricultura, Maynor Estrada y otros funcionarios pero la Comisión no ha respondido.

Sin embargo, expuso que realizó acciones dentro de su competencia, solicitando al Ministerio que se informara sobre las medidas adoptadas al respecto.

Añadió que, como parte de las acciones de la CNC, se emitieron y se presentó al Ministerio un documento con las propuestas de acciones de prevención orientadas a fortalecer los controles internos y la transparencia en los procedimientos efectuados por la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura (Dipesca), y se agregó que dicho instrumento tiene como objetivo transparentar los procesos relacionados a esta área.

CNC propone revisión de expedientes administrativos que permitieron el otorgamiento de licencias vigentes

En el documento mencionado la CNC refiere que en años recientes se han detectado riesgos de opacidad en ciertos procesos, como el otorgamiento de licencias y la gestión de expedientes sancionatorios, los cuales exponen a la institución a vulnerabilidades que pueden derivar en prácticas corruptas y una administración deficiente.

Añade que la falta de transparencia en la actualización de expedientes y en la publicación de información clave ha generado dificultades para el control ciudadano y la auditoría de las actuaciones de Dipesca. Este vacío reduce la confianza pública en la institución y limita el acceso a la información necesaria para monitorear el cumplimiento de las normativas en el sector, por ello, la Comisión refiere que se vuelve imprescindible establecer medidas que garanticen la divulgación de datos oportunos sobre los procesos de licencias y sanciones.

“La falta de acciones de transparencia ha permitido que existan espacios de discrecionalidad en el otorgamiento de licencias pesqueras, así como en el control de expedientes sancionatorios”, se agrega en el documento. Con ello, añade, se ha caído en situaciones donde las licencias se otorgan sin una adecuada divulgación, los expedientes sancionatorios permanecen no se gestionan, limitan la fiscalización efectiva de los actores del sector y crean incertidumbre sobre la legalidad de las actuaciones de la institución.

La propuesta “tiene un enfoque preventivo” para reforzar el control y la supervisión de las actividades pesqueras, y se orientan a fortalecer la transparencia de las actuaciones de Dipesca, en áreas clave como:

La revisión de expedientes administrativos que permitieron el otorgamiento de licencias vigentes;

Desarrollo e implementación de sistema de monitoreo integral:

Fortalecimiento del proceso de inspección y del régimen sancionatorio;

Transparencia de actuaciones;

Desarrollo de acciones de sensibilización;

Elaboración y distribución de manual de buenas prácticas;

Y, fomento de la participación ciudadana.

CNC refiere que ante vulnerabilidades las propuestas buscan paliar los grados de discrecionalidad que existen en la actualidad y suministrar elementos técnicos para una adecuada gestión.

10 acciones que implementa el Maga

Por la noche del viernes 28 de febrero la CNC y el Maga emitieron un comunicado conjunto en donde indican que se efectúala gestión de procesos transparentes y apegados a la Ley General de Pesca y Acuicultura, y enlistan 10 acciones que el ministerio ha implementado para la revisión y otorgamiento de las licencias para captura de atún y pesca en general, y que incluyen un proceso de ordenamiento interno y con acompañamiento de la Comisión:

El 4 de noviembre del 2024, CNC entregó el documento mencionado de "Propuestas de acciones de prevención orientadas a fortalecer los controles internos y la transparencia en los procedimientos efectuados por la Dipesca”. Se han realizado cobros de las sanciones por el incumplimiento al artículo 75 de la Ley General de Pesca y Acuicultura en los años comprendidos del 2021 al 2024, gestión que no se había llevado a cabo anteriormente. No se otorgó prórroga de licencia a un concesionario por incumplimiento a la Ley General de Pesca y Acuicultura y el contrato respectivo. Se solicitó la devolución al capítulo de Guatemala de la capacidad de volumen de bodega, dado en calidad de préstamo a la República de Panamá y utilizado por una concesionaria. Se trasladó y rotó personal, buscando la eficiencia y transparencia que el servicio de Dipesca realiza. Se inició el proceso de revisión para determinar la procedencia para dar de baja a licencias por incumplimiento de algunos concesionarios. Se creó la Unidad de Probidad, mediante el Acuerdo Ministerial 101-2024, en agosto del 2024, que tiene por objeto implementar y ejecutar las acciones y lineamientos técnicos en materia de ética y probidad. En el 2025 se ha trabajado las mesas de gobernanza para la divulgación e implementación del calendario de vedas en el caribe guatemalteco. Se trabajó en las mesas de gobernanza del camarón en el pacífico guatemalteco, con el límite de embarcaciones de camarón. Se aprobó la auditoría que hizo la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), para exportar camarón a EE. UU., esto se debe porque se cumplió el seguimiento y las inspecciones a los dispositivos excluidores de tortugas.

Se agregó que el Maga por medio de sus órganos de control interno y la Unidad de Probidad, ejecutará las acciones necesarias para identificar oportunidades de fortalecimiento institucional y detectar posibles irregularidades, aplicar las medidas de transparencia y de ser el caso presentar las denuncias ante las instancias competentes.

Contexto

La polémica por el otorgamiento de licencias se divulgó en octubre en citaciones del Congreso, y resurgió este mes, luego que el 25 de febrero el Maga informó que la entonces viceministra de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, Marissa Montepeque Sierra renunció por aspectos personales, y su retiro se hizo efectivo el 24 de febrero.

Guatemala tiene asignada una cuota para captura de atún de 9 mil 400 metros cúbicos. El Maga, por medio de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura (Dipesca), contaba con siete concesionarios para la captura en el Pacífico y dos para el Atlántico, con sus debidas embarcaciones, según datos de octubre del 2024.

Sin embargo, parlamentarios cuestionan desde esas fechas, que de todas las embarcaciones a las que se les ha otorgado licencia desde hace años, ninguna tiene bandera de nacionalidad guatemalteca, por lo que trasladan el producto a otros países y algunas no han cumplido con hacer cuatro entregas de producto al año en Guatemala. Se denunció públicamente que incluso el expresidente Alejandro Giammattei las exoneró del pago de varias multas, días antes de dejar el cargo.

Luego de vencerse el plazo de la licencia a una de estas embarcaciones el Maga decidió no renovarla, y esa semana el ministro confirmó que la nueva licencia se otorgará a la embarcación Sant Diego Uno, de Industria Atunera Centroamericana, por una cuota de 1,900 metros cúbicos, indicando que esta compañía de capital español ya opera en Guatemala y ha efectuado diversas inversiones.

En el Congreso durante el mes, diputados de Vos, volvieron a cuestionar el caso, indicando que la exviceministra estaba entorpeciendo el otorgamiento de la licencia y favoreciendo a otras empresas. En tanto la polémica se reavivó luego de la renuncia de Montepeque, ya que al día siguiente circuló un documento donde supuestamente la exfuncionaria hacia señalamientos contra el ministro, otros funcionarios del Maga, parlamentarios y ejecutivos de la empresa mencionada.

Montepeque no respondió a las solicitudes de información para verificar si ella había emitido el documento y los señalamientos, mientras que Estrada dijo que no se pronunciaría porque se trataba de un documento apócrifo, y dijo que el jueves la exviceministra le indicó que ella no había participado en la elaboración de dicho documento.

El ministro dijo que había pedido al CNC investigar el tema de las licencias, y la CNC dijo que puede dar acompañamiento pero cada entidad debe hacer las investigaciones administrativas por medio de su unidad de probidad. La Comisión ya no respondió la solicitud de ampliación de información efectuada.