Apagón afecta a países de Centroamérica y EEGSA reporta problemas en municipios de Guatemala

La Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) informó sobre una falla que afectó el sistema eléctrico regional en Centroamérica y dio a conocer los municipios de Guatemala donde se registraron problemas en el servicio.

De acuerdo con el Administrador del Mercado Mayorista (AMM), que administra el mercado eléctrico en Guatemala, este jueves 10 de septiembre, a las 11.46 horas, se perdió generación de energía en los países que integran el Sistema Eléctrico Regional (SER).

La situación provocó la desconexión de la interconexión entre Guatemala y México y de las conexiones con el SER, lo que afectó el suministro de energía eléctrica. Los circuitos desconectados fueron restablecidos alrededor de las 12.50 horas.

EEGSA informó que el evento de baja frecuencia habría sido ocasionado por un desbalance entre la energía disponible y la demanda. El AMM coordinó con los participantes del sistema las acciones para estabilizarlo.

Entre los municipios afectados por problemas en el servicio eléctrico están Amatitlán, Antigua Guatemala, Chinautla, Chuarrancho, Ciudad Vieja, Fraijanes, Guanagazapa, Guatemala, Iztapa, La Democracia, La Gomera, Masagua, Mixco, Palencia, Palín, Puerto San José, San Antonio Aguas Calientes, San José Pinula, San Juan Sacatepéquez, San Miguel Petapa, San Pedro Ayampuc, San Raymundo, Santa Catarina Barahona, Santa Catarina Pinula y Santa Lucía Cotzumalguapa.

El Centro Nacional de Despacho (CND) de Honduras también informó sobre el incidente y señaló que la falla del SER se registró en Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador.

El equipo del CND efectuó el proceso para restablecer el sistema. La entidad indicó que se desconoce la causa del incidente y que espera el informe técnico definitivo del Ente Operador Regional (EOR) para determinar el origen de la falla.

¿Qué es la interconexión regional?

La red eléctrica de Guatemala forma parte de un sistema internacional de transmisión de energía que se extiende desde México hasta Panamá.

La interconexión permite que los sistemas eléctricos de los países se apoyen cuando existe un desequilibrio entre la energía generada y la que necesitan los consumidores, por ejemplo, cuando un generador recibe mantenimiento, sufre algún daño o es desconectado.

En esas circunstancias, los generadores de otros países pueden aportar energía para contribuir a estabilizar el suministro.

Cuando la energía generada es insuficiente para cubrir la demanda, disminuye la frecuencia del sistema. Para evitar un apagón general, el sistema eléctrico puede desconectar temporalmente el servicio en determinados sectores y mantenerlo en áreas consideradas prioritarias, como aquellas donde funcionan hospitales, aeropuertos y otras instalaciones de importancia.

Con estas desconexiones se reduce temporalmente la demanda de energía y se busca evitar una interrupción total del servicio.

COMUNICADO A LA CIUDADANÍA: APAGON REGIONAL



El Centro Nacional de Despacho (CND / ODS) informa a la población general y los medios de comunicación que hoy a las 11:47 a.m., se presento una falla en el Sistema de Interconexión Regional que afectó el suministro eléctrico en los… — 𝗖entro 𝗡acional de 𝗗espacho ⚡(𝗖𝗡𝗗) (@CNDHonduras) September 10, 2026

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