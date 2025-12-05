Asíes expresa preocupación por uso de reservas monetarias internacionales para incorporar a Guatemala al CAF

Este viernes 5 de diciembre, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) fijó su postura sobre la incorporación de Guatemala al CAF, con la adquisición de un tramo de acciones por US$40 millones, aprobado en el artículo 85 del Presupuesto de Ingresos y Egresos del 2026, utilizando las Reservas Monetarias Internacionales (RMI) que administra el Banco de Guatemala (Banguat).

En un comunicado, Asíes expresó “su preocupación por la redacción y los alcances del artículo 85 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 2026, relativo al proceso para que Guatemala se convierta en miembro del CAF”.

“Se reconoce plenamente la facultad de las autoridades políticas para decidir la adhesión del país a organismos financieros internacionales. Esa es, sin duda, una atribución legítima del Gobierno y del Congreso. No obstante, dicha decisión debe ejecutarse mediante procedimientos jurídicos claros y técnicamente correctos, especialmente cuando involucra recursos financieros y funciones atribuidas constitucionalmente al Banco de Guatemala”, indica el comunicado de prensa.

Asíes pide reformar artículo

El comunicado subraya que el artículo 85, tal como fue aprobado, presenta ambigüedades contrarias a una buena técnica legislativa, lo que genera incertidumbre sobre la operación prevista.

“Su redacción podría interpretarse como una instrucción del Congreso al Banco de Guatemala respecto de cómo administrar las Reservas Monetarias Internacionales —atribución que la Constitución confiere exclusivamente a la Junta Monetaria y al propio banco central—, lo cual constituye un precedente inadecuado de interferencia política en las funciones técnicas de un ente autónomo”, remarca.

Por otro lado, la formulación del artículo permite interpretaciones que podrían acercarse a una eventual contravención de la prohibición constitucional de otorgar financiamiento directo del Banco de Guatemala al Gobierno Central. Dicha restricción se estableció para preservar la estabilidad macroeconómica, evitar presiones inflacionarias y proteger la autonomía del banco central, pilares esenciales para la confianza en la moneda y el clima de inversión del país.

“Asíes recuerda que el procedimiento correcto debió haber iniciado con una consulta formal a la Junta Monetaria, órgano que, por mandato constitucional, determina el uso de las reservas internacionales y evalúa las implicaciones financieras y patrimoniales de operaciones de esta naturaleza. Solo con esa opinión técnica se debía trasladar la propuesta al Congreso para su autorización final”, indica el comunicado.

Así, la falta de ese proceso previo, sumada a la redacción confusa del artículo 85, abre espacio a interpretaciones que ponen en riesgo la institucionalidad económica, generan incertidumbre en los mercados y pueden deteriorar la credibilidad de Guatemala ante inversionistas y organismos internacionales.

El comunicado cita que, en virtud de lo anterior, Asíes hace un respetuoso llamado al Congreso de la República para que, con la prontitud que amerita, corrija mediante una reforma legal la redacción del artículo 85, a fin de eliminar ambigüedades, resguardar la autonomía del Banco de Guatemala y garantizar que la adhesión del país al CAF se realice bajo estrictos estándares de legalidad, transparencia y responsabilidad financiera.

¿Qué es?