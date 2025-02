Aún no hay convocatoria para elegir nuevo jefe de la SAT y Marco Livio Díaz podría afrontar conflicto de interés

Mientras el Directorio de la SAT aún no hace la convocatoria para la elección del nuevo superintendente, relevo que tiene que hacerse en abril, el actual titular analiza su intención de reelegirse.

A casi 50 días para que concluya su mandato como jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz Reyes, aún analiza si participa o no en el nuevo proceso que llevará a cabo el directorio.

Durante una actividad con socios de Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham), Díaz Reyes afirmó que aún evalúa y “no ha tomado una decisión en definitiva, si se presentará o no a un nuevo proceso".

“Aún he tomado la decisión en ese sentido”, remarcó el funcionario al recordar que el proceso de selección de su sustituto lo eligen los miembros del directorio que lo preside el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos.

La convocatoria pública para los profesionales de Ciencias Económicas y Ciencias Jurídicas que muestren interés en participar aún no ha sido publicada.

El funcionario, quien asumió en 2020, durante la crisis sanitaria, explicó que el proceso de selección es público, se debe presentar la hoja de vida, y los requisitos de ley correspondientes como antecedentes penales, policiales, solvencias, entre otros, por lo que no hay nada extraordinario.

Los candidatos participantes deben someterse a una serie de exámenes en el conocimiento sobre la política fiscal.

Conflicto de interés

Díaz Reyes, además funge como secretario del directorio de la SAT, por lo que no puede participar en las reuniones que se lleven a cabo para discutir el proceso de elección del superintendente, por lo que comentó que se buscará el mecanismo para no participar en la reunión sobre esos temas.

Aclaró que no es necesario renunciar a su puesto actual, para poder postularse en este nuevo proceso y reiteró que no ha tomado la decisión de participar o no.

El periodo al que fue electo por cinco años concluye a mediados de abril, y asumirá el nuevo superintendente que salga electo. El nuevo funcionario cubrirá el periodo 2025-2029.

Defiende aumento

Sobre el aumento salarial del 10% para los trabajadores del administrador tributario y ajustes al pliego de bonos que reciben anualmente, Díaz Reyes salió a la defensa.

“Este aumento ya lo dejamos presupuestado; es necesario retener el talento humano y a mí me parece muy adecuado el 10% que dimos, porque el objetivo es retener el personal para compensar el buen trabajo que han hecho los colaboradores de la SAT”, aseguró el jefe de la SAT al concluir la actividad en AmCham.

El pasado lunes 17 de febrero, se suscribió el nuevo pacto colectivo de trabajadores con el Sindicato de la SAT y se acordó un incremento del 10% salarial para todos los trabajadores de la institución, que comenzará a partir del próximo 1 de marzo.