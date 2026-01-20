Baja carga de registros sanitarios en un 50% con llegada de sistema informático, según MSPAS

Desde el lanzamiento de la plataforma de digitalización de permisos sanitarios Siamed Web, el pasado 3 de noviembre del 2025, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) reporta una reducción de aproximadamente 50% en la presa de expedientes, que en ese momento ascendía a cerca de 20 mil trámites.

La plataforma fue creada mediante una alianza con la Cámara de la Industria de Guatemala (CIG), con el objetivo de gestionar de forma moderna y centralizada los registros sanitarios de medicamentos, cosméticos, productos afines, laboratorios y trámites vinculados a la regulación sanitaria en el país.

Según Allan Kevin Solís, director de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud del MSPAS, la plataforma cuenta actualmente con 264 usuarios activos y su implementación se ha realizado de forma progresiva. “Nos hemos reunido con diferentes gremiales para dar a conocer la existencia de esta herramienta y promover su uso”, explicó.

“Lo que buscamos es poder modernizar los procesos, hacer autorizaciones de productos afines, como: plaguicidas, permisos de importación, gestiones de farmacovigilancia, y registros de los laboratorios”, comentó Solís.

El funcionario indicó que, junto con el socio cooperante, la cartera de Salud ha organizado seminarios web y reuniones técnicas para socializar el funcionamiento del sistema e identificar áreas de mejora. “Hemos tenido una relación estrecha con el cooperante para ir viendo qué ajustes se le pueden hacer a la plataforma”, añadió.

Avances y mejoras a la plataforma

Para Solís, uno de los principales avances fue reducir la presa que se tenía en un aproximado del 50%. “Hay que tomar en cuenta también que fue una presa que se mantuvo por mucho tiempo. Había personas que venían a dejar 500 trámites, eso nos hizo daño en ese lapso de tiempo”, explicó.

Andrés Schellenberg, miembro de la junta directiva de la CIG, resaltó que los avances se han notado, principalmente en los productos afines a cosméticos y algunas renovaciones de licencias. “Estamos hablando de presas de semanas y no de meses como era antes del lanzamiento de Siamed Web”, enfatizó.

Sin embargo, reconoció que la aplicación no está funcionando al 100%. “Todavía hay áreas de mejora, sobre todo en manejo de bases de datos, capacitación del personal. Hemos abierto estadios para poder hacer las capacitaciones a los usuarios”, dijo.

Solís reconoció que han identificado algunos inconvenientes en la carga de los documentos solicitados, ya que las personas no lo hacen en los formatos solicitados. “Si no logran pasar la fase de cargar ese documento, no pasan y no progresan para poder cargar todo el expediente. Y como no les permite realizar su trámite, entonces aducen que la página no funciona”, dijo. Asimismo, estimó que un 30 a 50% de errores pertenece a este tipo.

Retos pendientes

Solís reconoció que uno de los retos a los que se han enfrentado en la implementación de la plataforma ha sido el temor a la certeza de hacerlo en una herramienta en línea. “No es lo mismo ir a dejar físicamente un trámite a hacerlo a través de una plataforma”, aseguró.

También agregó que pese a que han socializado la aplicación, aún continúan recibiendo expedientes en físico. “Lo que se pretende es disminuir los trámites en físico e ir promoviendo la utilización de la plataforma para ir quitando la presa”, afirmó.

En la misma línea, Schellenberg admitió que han encontrado resistencia de parte de la industria. “Todavía nos hace falta digitalizar un pago, aún se tiene que hacer de forma física y luego hay que llevar la boleta a dirección, para posteriormente concluir el proceso en la herramienta. Ha sido la mayor resistencia que la industria ha puesto en el tema”, señaló.

Otro reto identificado desde el MSPAS es la difusión de la información y la capacitación. “Necesitamos capacitar al regulado, dar a conocer la plataforma y su funcionalidad. Hemos trabajado con las jefaturas y hemos tenido acercamientos con cámaras e instituciones”, dijo.