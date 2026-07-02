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Becas Senacyt financian maestrías y doctorados con hasta Q200 mil al año durante cuatro años: así puede aplicar
Con apoyo de hasta Q200 mil al año y financiamiento de hasta cuatro años, las becas FormaCTi 2026 abren una oportunidad para especializarse dentro o fuera de Guatemala. ¿Hasta cuándo puede aplicar?
La Senacyt mantiene abierta la convocatoria de becas científicas y tecnológicas 2026, con apoyo de hasta Q200 mil anuales para estudios de especialización, maestría y doctorado en áreas STEM. (Foto, Prensa Libre: cortesía Senacyt)
La Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt) abrió oficialmente la convocatoria para que guatemaltecos puedan optar a becas científicas y tecnológicas destinadas a financiar estudios de especialización, maestría y doctorado en áreas estratégicas para el desarrollo del país.
El programa, conocido como FormaCTi, ofrece un respaldo económico de hasta Q200 mil por año, con el propósito de fortalecer la formación de profesionales en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).
¿Qué cubren las becas de Senacyt?
El financiamiento puede utilizarse para cubrir diversos gastos académicos y personales relacionados con los estudios, entre ellos:
- Matrícula y mensualidades
- Libros y materiales de laboratorio
- Equipo de trabajo y equipo de cómputo
- Traslados para estudios en el extranjero
- Impresión del trabajo final
- Manutención, según evaluación socioeconómica
La duración del apoyo dependerá del nivel académico:
- Hasta 12 meses para especializaciones
- Hasta 24 meses para maestrías
- Hasta 48 meses para doctorados
Áreas prioritarias para aplicar
La convocatoria prioriza carreras y programas enfocados en sectores considerados clave para Guatemala.
Ciencias de la salud
Incluye áreas como seguridad alimentaria, nutrición, geriatría, prótesis y desarrollo de primera infancia.
Tecnología e innovación
Las becas impulsan estudios en inteligencia artificial, análisis de datos, transformación digital, robótica y ciberseguridad.
Cuidado de la naturaleza
Se contemplan programas relacionados con biotecnología, agricultura sostenible, gestión de residuos y cambio climático.
Energía
Incluye especialidades en energías renovables, tecnologías limpias y eficiencia energética.
¿Qué universidades son aceptadas?
Uno de los aspectos que más dudas puede generar entre los aspirantes es si existe un listado específico de universidades autorizadas para aplicar al programa.
Según las bases de la convocatoria, Senacyt no publica un listado oficial de universidades aceptadas. Sin embargo, sí establece que las propuestas deben corresponder a estudios en instituciones acreditadas y reconocidas, bajo el modelo STEM, tanto en Guatemala como en el extranjero.
Esto significa que los postulantes tienen libertad de elegir la universidad donde desean cursar su posgrado, siempre que esta cumpla con los estándares académicos y de acreditación correspondientes.
En el caso de universidades internacionales, el aspirante deberá presentar una constancia oficial de aceptación, además de la documentación que demuestre la validez y reconocimiento del centro de estudios.
La recomendación para quienes tienen interés en aplicar es verificar directamente con la universidad elegida y consultar en la plataforma de Senacyt si el programa académico cumple con los lineamientos del fondo.
Requisitos para aplicar
Entre los requisitos generales destacan:
- Estar inscrito y actualizado en el Directorio Nacional de Investigadores (DNI)
- Completar formularios oficiales
- Presentar copia vigente del DPI
- Contar con carta de aceptación oficial
- Tener constancia de colegiado activo, cuando aplique
Además, se solicita:
- Hoja de vida actualizada
- Carta de interés y compromiso social
- Plan de estudios firmado y sellado
- Certificación académica con promedio mínimo de 75 puntos
- Certificación de posición relativa dentro de su promoción
- Pasaporte vigente para estudios fuera del país
- Aporte propio mínimo del 10% del presupuesto total
Fecha límite para aplicar a una beca
La convocatoria estará abierta del 22 de junio hasta el 31 de julio del 2026 a las 23.59 horas en Guatemala, por lo que los interesados deben realizar su gestión antes de esa fecha.
El Senacyt recomienda revisar cuidadosamente cada apartado de la convocatoria antes de iniciar el proceso para evitar errores o rechazos administrativos.
¿Dónde resolver dudas?
Las personas que tengan preguntas sobre requisitos, universidades, documentación o montos financiables pueden consultar las bases completas y los formularios oficiales en la plataforma de Senacyt.
Quienes tengan dudas o requieran mayor información pueden contactarse con las siguientes personas y en los horarios indicados:
- Nancy Satz: nsatz@senacyt.gob.gt, 2317-2600 ext. 154
- Saúl Carrillo: scarrillo@senacyt.gob.gt
- Mardoqueo Flores (Jefe de actividades de formación): eflores@senacyt.gob.gt, teléfono 2317-2600 ext. 141
- Abelardo Viana: aviana@senacyt.gob.gt, teléfono 2317-2600 ext. 169