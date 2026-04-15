AGEXPORT anuncia feria de empleo para call centers con más de mil empleos y 300 becas de inglés

EMPLEO FORMAL

AGEXPORT anuncia feria de empleo para call centers con más de mil empleos y 300 becas de inglés

La Call Center Job Fair 2026 se realizará este 16 de abril, de 8 a 15 horas, en AGEXPORT, zona 13, con más de mil plazas disponibles. 

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La Call Center Job Fair 2026, organizada por AGEXPORT, se realizará el 16 de abril en Ciudad de Guatemala, con más de 1,000 plazas y becas de inglés disponibles. (Foto, Prensa Libre: cortesía Agexport)

La Call Center Job Fair 2026, organizada por AGEXPORT, se realizará el 16 de abril en Ciudad de Guatemala, con más de 1,000 plazas y becas de inglés disponibles. (Foto, Prensa Libre: cortesía Agexport)

Más de 1 mil oportunidades laborales y 300 becas de inglés estarán disponibles en la Call Center Job Fair 2026, una feria organizada por el sector de Contact Center & BPO de AGEXPORT, que busca impulsar el empleo formal y fortalecer las habilidades del talento joven en Guatemala.

“Este evento reunirá a 15 empresas líderes de la industria con más de mil plazas disponibles. Además la Unión Europea donará 300 becas de inglés”. Andrea Méndez Coordinadora de Reclutamiento del Sector de Contact Center & BPO de AGEXPORT.

Entre las compañías participantes destacan firmas como Concentrix, Conduent, Alorica y TELUS Digital, entre otras, que estarán reclutando personal de forma directa durante la jornada.

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Las vacantes están dirigidas principalmente a personas con un nivel de inglés igual o superior al 70%.

  • Fecha: 16 de abril
  • Horario: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
  • Lugar: instalaciones de AGEXPORT, zona 13 de Ciudad de Guatemala
  • Participación: 15 empresas del sector Contact Center & BPO

Además, se ofrecerán becas de inglés para personas que cuentan con las aptitudes necesarias, pero que buscan mejorar su dominio del idioma para acceder a estas oportunidades laborales.

Becas de inglés para mejorar empleabilidad

Además de las oportunidades laborales, los asistentes podrán optar a una de las 300 becas de inglés orientadas a la empleabilidad.

Estas becas están dirigidas a personas mayores de edadgraduadas a nivel diversificado, con al menos un 25% de dominio del idioma y disponibilidad de tiempo e internet.

Los programas de formación incluyen modalidades intensivas como Finishing School y After Work English Program, diseñados para acelerar el aprendizaje del idioma y facilitar la inserción laboral en el sector.

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Las becas son financiadas por el Programa Trabajo Decente de la Unión Europea, como parte de una subvención enfocada en empleabilidad, emprendimiento y empresarialidad, implementada por AGEXPORT.

Cómo participar en la feria de empleo

Las personas interesadas deben registrarse previamente en un formulario en línea.

Tras completar el proceso, recibirán un correo electrónico con un número de identificación que deberán presentar el día del evento.

La Call Center Job Fair 2026 se perfila como una oportunidad para que más guatemaltecos accedan a un empleo formal, desarrollen habilidades en inglés y se integren a un sector con alta demanda y proyección internacional.

ESCRITO POR:

Glenda Burrión

Periodista de Prensa Libre especializada en economía con más de 7 años de experiencia como correctora de textos y creación de contenido digital.

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