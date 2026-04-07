Feria de Empleo 2026 abrirá 16 mil 500 vacantes con mayor oportunidad en cuatro departamentos clave

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) anunció la primera Feria Nacional de Empleo 2026, una iniciativa que busca facilitar el acceso a oportunidades laborales mediante la conexión directa entre empresas y personas buscadoras de empleo en Guatemala.

En esta edición, el Mintrab proyecta la oferta de 16 mil 500 plazas vacantes, con la participación de 700 empresas y una asistencia estimada de más de 15 mil personas. La actividad forma parte de las acciones para fortalecer la intermediación laboral y dinamizar el mercado de trabajo, especialmente para la población joven.

La feria, denominada “el año del empleo juvenil”, se desarrollará el 15 y 16 de abril en el departamento de Guatemala, y posteriormente del 20 al 24 de abril en el resto de los departamentos del país.

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“Esta feria busca fortalecer la intermediación laboral y facilitar el vínculo directo entre las empresas y las personas buscadoras de empleo”, afirmó la ministra de Trabajo, Miriam Roquel.

En el departamento de Guatemala, la feria se realizará el 15 y 16 de abril, de 9:00 a 16:00 horas, en el Centro Deportivo y Recreativo Campo Marte, ubicado en la 32 calle final y 15 avenida, zona 5. En este punto se concentrará la mayor oferta laboral a nivel nacional, con 4 mil 500 plazas disponibles.

De acuerdo con el cronograma oficial, las jornadas en el interior se realizarán de la siguiente manera:

Lunes 20: Petén, Quiché, Santa Rosa y Retalhuleu

Martes 21: Izabal, Huehuetenango, Jutiapa y Suchitepéquez

Miércoles 22: Alta Verapaz, Totonicapán, San Marcos y Escuintla

Jueves 23: Baja Verapaz, Quetzaltenango, Chiquimula y Chimaltenango

Viernes 24: Sololá, El Progreso y Sacatepéquez

Sectores y plazas disponibles

Los principales sectores que participarán en la Feria Nacional de Empleo 2026 son el comercio (38%), industrias manufactureras (18%), servicios administrativos y de apoyo (18%), actividades profesionales (13%) e inmobiliarias (12%).

Esta distribución responde al peso que estos sectores tienen en la generación de empleo en Guatemala, tanto para jóvenes como para la población trabajadora en general.

Entre los puestos disponibles se incluyen: agentes de negocio, operadores telefónicos, asesores de ventas, personal administrativo, pilotos de cabezal, agentes bancarios, ayudantes de producción, agricultores, operarios de maquinaria y personal de atención al cliente, entre otros.

Departamentos con mayor demanda

El Mintrab prevé que en al menos cuatro departamentos —Guatemala, Sacatepéquez, Escuintla y Quetzaltenango— se supere la contratación de mil personas, debido a su alta concentración de actividad económica y empresarial.

En conjunto, estas jurisdicciones podrían concentrar cerca de 10 mil contrataciones, lo que representa una parte significativa de las plazas ofertadas a nivel nacional.

Resultados de las ferias de empleo 2025

Como antecedente, la edición de la Feria de Empleo 2025 registró la participación de 8 mil 520 personas, 683 empresas y la oferta de 16 mil 298 plazas vacantes.

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) confirmó que la Feria Nacional de Empleo 2026, que ofrecerá 16 mil 500 plazas vacantes, también evidenciará los principales desafíos del mercado laboral en Guatemala, especialmente en la contratación de personal.

Durante la conferencia de prensa, autoridades señalaron que, aunque la feria busca fortalecer la intermediación laboral, persisten brechas entre la oferta de empleo y el perfil de los aspirantes.

Falta de capacitación y experiencia

La viceministra de Previsión Social y Empleo, Claudia Peneleu, indicó que uno de los principales obstáculos identificados por las empresas es la falta de formación y capacitación en la mano de obra disponible. Según explicó, el sector productivo demanda personal calificado, pero en muchos casos las competencias no están debidamente sustentadas.

En la misma línea, Selvido Aceituno, jefe del Servicio Nacional de Empleo destacó que la certificación de habilidades continúa siendo un reto, ya que muchos trabajadores cuentan con experiencia, pero no poseen documentos que respalden sus competencias.

“Las dificultades que tienen las empresas es conseguir personal calificado. Muchas personas cuentan con experiencia, pero no p oseen documentos que respalden sus capacidades”

Otro factor relevante es la falta de experiencia laboral, especialmente entre jóvenes. Cada año, alrededor de 200 mil personas se incorporan al mercado laboral, muchas de ellas egresadas del nivel diversificado o técnico, sin cumplir con los requisitos de experiencia que exigen las empresas.

Espacios de orientación y empleo juvenil

Además de la oferta de plazas, la Feria Nacional de Empleo 2026 incluirá actividades de orientación laboral, conferencias y espacios para el desarrollo de habilidades blandas, con énfasis en la población joven.

Las autoridades subrayaron que la edad media en Guatemala es de 28.7 años y que la población económicamente activa representa el 63.9% del total, lo que refuerza la necesidad de generar oportunidades laborales sostenibles.

Alta informalidad laboral

Otro de los retos estructurales es la informalidad, que alcanza cerca del 68% de la población ocupada en Guatemala. Según las autoridades, una de las apuestas de la feria es facilitar la transición hacia empleos formales mediante la participación exclusiva de empresas registradas.

Aunque la tasa de desempleo se sitúa en 2.8%, el Ministerio reconoce que una parte significativa de la población trabaja por cuenta propia o en condiciones informales, lo que limita el acceso a seguridad social y estabilidad laboral.

La feria se desarrollará del 15 al 24 de abril en los 22 departamentos del país, como parte de las acciones del Gobierno para promover el empleo digno y reducir las brechas en el mercado laboral.