Becas Talento del Intecap: Jóvenes indígenas recibirán salario mínimo y educación técnica gratuita

Durante el conversatorio “Mercado Laboral y Pueblos Indígenas: avances y desafíos”, realizado el 26 de agosto por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), se destacó la importancia de descentralizar las oportunidades educativas y laborales en Guatemala.

La ministra de Trabajo, Miriam Roquel, recordó que, según el Decreto 24-2006, aprobado por el Congreso de la República, se reconoció el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, con el objetivo de garantizar igualdad de condiciones y oportunidades para este sector de la población.

De esa cuenta, el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) impulsa la formación profesional de jóvenes guatemaltecos mediante las Becas Talento, que incluyen un aporte mensual equivalente a un salario mínimo y cobertura de gastos educativos. La iniciativa busca facilitar el acceso a la educación técnica a quienes poseen talento y capacidades, pero carecen de recursos económicos.

Población indígena y mercado laboral

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE) y los datos de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos de Hogares (Enegih) 2024, el 48.5% de la población guatemalteca se identifica como indígena, equivalente a 8.2 millones de personas.

Entre ellos, el 65.5 % se encuentra en edad laboral, lo que resalta la necesidad de políticas que promuevan su inserción educativa y profesional.

Becas Talento del Intecap

Arnaldo Alvarado, subgerente del Intecap, explicó que el instituto forma alrededor de 500 mil profesionales al año, facilitando que accedan a un mejor nivel de vida mediante educación técnica y práctica.

Las Becas Talento están enfocadas en estudiantes del área rural, ofreciendo oportunidades para jóvenes con capacidades destacadas que no pueden cubrir los gastos de estudio.

Beneficios de la beca

Estipendio mensual equivalente a un salario mínimo.

Elección entre carreras de seis meses, un año, dos años y hasta tres años, así como cursos de actualización profesional.

Mantener un rendimiento académico y práctico adecuado para asegurar la continuidad de la beca.

Cómo aplicar

Los interesados o personas que conozcan a jóvenes con talento pueden contactar al Intecap y preguntar por la Beca Talento.

Un trabajador social o psicólogo visitará al joven para completar los formularios correspondientes y formalizar la postulación, según explicó Arnaldo Alvarado.

Apoyo a guatemaltecos retornados de EE. UU.

Danilo Rivera, director general del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), señaló que la mayoría de los migrantes retornados provienen de San Marcos, Huehuetenango y Quiché, y pertenecen a los pueblos indígenas.

Estos guatemaltecos se insertan en el mercado laboral según los oficios adquiridos en EE. UU. o México, incluyendo construcción, jardinería y tareas administrativas, aunque muchos carecen de formación académica formal.

Para apoyar su capacitación, el Intecap cuenta con un fondo de Q30 millones, destinado a que los retornados puedan certificarse y capacitarse, fortaleciendo sus oportunidades laborales.