Becas Talento del Intecap: Jóvenes indígenas recibirán salario mínimo y educación técnica gratuita
El Intecap ofrece las Becas Talento, con aporte mensual y formación técnica, para jóvenes indígenas en áreas rurales de Guatemala, fomentando educación profesional y mejores oportunidades laborales en el país.
Jóvenes indígenas participan en programas de capacitación del Intecap, beneficiándose de las Becas Talento con aporte mensual y educación técnica en áreas rurales de Guatemala. (Foto, Prensa Libre: Juan Diego González)
Durante el conversatorio “Mercado Laboral y Pueblos Indígenas: avances y desafíos”, realizado el 26 de agosto por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), se destacó la importancia de descentralizar las oportunidades educativas y laborales en Guatemala.
La ministra de Trabajo, Miriam Roquel, recordó que, según el Decreto 24-2006, aprobado por el Congreso de la República, se reconoció el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, con el objetivo de garantizar igualdad de condiciones y oportunidades para este sector de la población.
De esa cuenta, el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) impulsa la formación profesional de jóvenes guatemaltecos mediante las Becas Talento, que incluyen un aporte mensual equivalente a un salario mínimo y cobertura de gastos educativos. La iniciativa busca facilitar el acceso a la educación técnica a quienes poseen talento y capacidades, pero carecen de recursos económicos.
Población indígena y mercado laboral
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE) y los datos de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos de Hogares (Enegih) 2024, el 48.5% de la población guatemalteca se identifica como indígena, equivalente a 8.2 millones de personas.
Entre ellos, el 65.5 % se encuentra en edad laboral, lo que resalta la necesidad de políticas que promuevan su inserción educativa y profesional.
Becas Talento del Intecap
Arnaldo Alvarado, subgerente del Intecap, explicó que el instituto forma alrededor de 500 mil profesionales al año, facilitando que accedan a un mejor nivel de vida mediante educación técnica y práctica.
Las Becas Talento están enfocadas en estudiantes del área rural, ofreciendo oportunidades para jóvenes con capacidades destacadas que no pueden cubrir los gastos de estudio.
Beneficios de la beca
- Estipendio mensual equivalente a un salario mínimo.
- Elección entre carreras de seis meses, un año, dos años y hasta tres años, así como cursos de actualización profesional.
- Mantener un rendimiento académico y práctico adecuado para asegurar la continuidad de la beca.
Cómo aplicar
Los interesados o personas que conozcan a jóvenes con talento pueden contactar al Intecap y preguntar por la Beca Talento.
Un trabajador social o psicólogo visitará al joven para completar los formularios correspondientes y formalizar la postulación, según explicó Arnaldo Alvarado.
Apoyo a guatemaltecos retornados de EE. UU.
Danilo Rivera, director general del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), señaló que la mayoría de los migrantes retornados provienen de San Marcos, Huehuetenango y Quiché, y pertenecen a los pueblos indígenas.
Estos guatemaltecos se insertan en el mercado laboral según los oficios adquiridos en EE. UU. o México, incluyendo construcción, jardinería y tareas administrativas, aunque muchos carecen de formación académica formal.
Para apoyar su capacitación, el Intecap cuenta con un fondo de Q30 millones, destinado a que los retornados puedan certificarse y capacitarse, fortaleciendo sus oportunidades laborales.