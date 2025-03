“La interrupción de las vías terrestres generan un efecto dominó en la economía”, según el ICE

Una de las lecturas de los posibles efectos negativos para la actividad productiva, inversión y laboral, las brinda Josemaría Echeverría, director ejecutivo del Instituto de la Competencia Económica (ICE). Aunque las manifestaciones y protestas cesaron la noche del miércoles 19 de marzo en Guatemala, hay una serie de consecuencias que genera a los agentes económicos, y que serán medidas más adelante.

Guatemala experimentó una jornada de manifestaciones en octubre del 2023, cuando se interrumpió las cadenas de producción, distribución y consumo, que se extendió por varios días e impactó en crecimiento económico, que uno de los antecedentes. En está semana la suspendió ocurrió durante dos días y las pérdidas se proyectan en unos Q1 mil 200 millones, según el recuento preliminar de varias cámaras empresariales.

La interrupción de las vías terrestres, generaron una “desincronización” en las cadenas de producción, ventas internas e internacionales no realizadas y otros indicadores que se miden en el "riesgo político". Además, en Guatemala está una delegación de una agencia de riesgo país.

A su entender, ¿Cuál es la afectación sectorial durante y después de las manifestaciones?

Los bloqueos generan un efecto dominó negativo que afecta transversalmente a los sectores clave de la economía. La industria, el comercio, la construcción, el transporte, servicios, cada hora de interrupción se traduce en pérdidas para los consumidores, los trabajadores y las empresas.

Sin embargo, este efecto dominó tiene una consecuencia más allá de las inmediatas y es poner en duda la reputación del país en términos de atracción de inversiones y desarrollo del comercio internacional. La ingobernabilidad y la incertidumbre jurídica son obstáculos mayúsculos en la búsqueda de un país más fuerte, desarrollado y competitivo.

Desde la parte de la competitividad, ¿qué significa la interrupción de la actividad en una jornada laboral?

La interrupción involuntaria de una jornada laboral no es simplemente una pausa momentánea en las actividades productivas sino un golpe directo y generalizado para todos los actores de la vida económica del país.

"Este efecto dominó tiene una consecuencia más allá de las inmediatas y es poner en duda la reputación del país en términos de atracción de inversiones y desarrollo del comercio internacional" Josemaría Echeverría, director ICE

Interrumpir las labores de millones de guatemaltecos es jugar con el desarrollo del país, la calidad de vida de los trabajadores y la productividad de las empresas.

En términos generales, detener las jornadas laborales con bloqueos significa detener la cadena de suministros, encareciendo las demás actividades económicas que conlleva el comercio y la prestación de servicios.

¿Cuál puede ser alcance del posible impacto en la cadena de suministros?

Las cadenas de suministros requieren fluidez y sincronización para garantizar su correcto funcionamiento.

Los tiempos, las condiciones de transporte y producción deben ser las adecuadas para mantener ese “equilibrio” que permite a las empresas ser productivas y distribuir sus productos según lo requieran.

Entre los impactos inmediatos y posterior de los bloqueos se pueden encontrar retrasos en la entrega de bienes esenciales como alimentos perecederos, medicamentos o combustibles.

En un segundo orden, la falta de insumos, materia prima y talento humano causará pérdidas masivas en la industria y comercio si los bloqueos persisten.

En un corto plazo llegan los efectos en los costos de producción y consecuentemente en los precios al consumidor que resultan ineludibles si se afecta la producción, la jornada laboral y el traslado de mercancías. Como pieza final del dominó, se tiene un impacto negativo en la confianza y estabilidad económica del país.

Organizadores de eventos podrían endeudarse

La Gremial de Profesionales de Eventos de Guatemala, adscrita a la Cámara de Comercio de Guatemala, dio a conocer que en los dos días de bloqueos les fueron canceladas alrededor de mil eventos, de los cuales el 70% son del segmento corporativo, y el 30% restante de eventos sociales.

Las cancelaciones fueron para eventos que estaban programados para la presente semana y para la siguiente, y aparte hubo algunos en que se reprogramaron fechas.

Aparte de las cancelaciones, para los eventos a los que se les trasladó de fecha también hay afectación ya que no se sabe a ciencia cierta si el evento se llevará a cabo o no, comentó Juan Fernando Leal, presidente de la Gremial.

El impacto lo estiman en pérdidas de Q30 millones diarios.

Del estimado de 1 mil eventos cancelados, el 45.5%, alrededor de 450 eventos, reportan cancelación total, y el 54.5% (unos 550) logró ser recalendarizado.

Explica que más de la mitad de los eventos fueron recalendarizados⁠ entre todos los que no se pudieron llevar a cabo en los dos días anteriores. En muchos casos va a depender principalmente que el lugar del evento tenga las nuevas fechas disponibles para la realización posterior y que el cliente mantenga su necesidad de realizarlo.

Sin embargo, el hecho de que tengan nuevas fechas ya afecta a la planificación de presupuesto tanto del lado del cliente como del proveedor, ya que por ejemplo en la mayoría de los eventos corporativos ya existen pagos de anticipo a proveedores de parte del organizador.

Es importante resaltar el papel del cliente ya que si el evento ya no se lleva a cabo puede generar no solo pérdida para el organizador sino un endeudamiento por evento no realizado expresó Leal.

Consultado respecto en cuántos días pudiera el sector recuperar los eventos, el ejecutivo refirió que es difícil saberlo ya que algunos ya no se realizarán y los que se efectúen pueden trasladarse incluso a meses de la fecha inicial.

Vestuario y Textil recibe impacto

El recuento de las pérdidas productivas sectoriales por las protestas de esta semana sigue presentándose y el sector de vestuario y textil contabilizó un consolidado de Q27.5 millones.

El 93% de las empresas agremiadas al sector de vestuario y textil reportaron pérdidas económicas asociada a la jornada de protestas durante la presente semana.

Por medio de una encuesta interna, la Comisión de Vestuario y Textil (Vestex) adscrita a la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) informó sobre los resultados de los bloqueos del 18 y 19 de marzo a los procesos de producción que da cuenta que el impacto de los bloqueos fue a nueve de cada 10 empresas que reconocieron que sus operaciones fueron afectadas.

Las empresas afectadas operan en las áreas de ciudad de Guatemala; Mixco; Villa Nueva y Amatitlán, que incluyen a hilatura, textil, confección, servicios, accesorios y logística entre otros, lugares donde se realizaron las protestas.

La información recabada, según la encuesta, el 79% de los trabajadores no pudieron llegar a laborar, 62% disminuyeron su producción; 60% no pudieron enviar productos y exportar; 60% experimentaron retrasos en los despachos de productos a clientes y 66% no han recibido materias primas para su transformación.

Sobre las pérdidas económicas, el 71% de fábricas registraron un comportamiento negativo en los rangos de US$50 hasta US$1 mil y el monto promedio es de US$85 mil para un monto total proyectado de US$3.5 millones que equivale a unos Q28 millones durante los días de los bloqueos.