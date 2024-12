Caso B410: Dos empresas pagan Q5 millones luego de los resultados de la auditoría practicada por la SAT  

Luego de la conclusión de tres auditorías realizadas por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) a contribuyentes implicados en el denominado caso B410, dos empresas efectuaron su pago de impuestos.

El primero fue por Q3.2 millones, y el segundo, por Q1.7 millones (Q4.9 millones en total), que recibió el administrador tributario.

Óscar Hernández, intendente de Fiscalización informó a Prensa Libre que esos contribuyentes habían eliminado en sus registros contables las facturas que registraban costos, y que las “habían adquirido a la estructura B410”.

Así, al eliminar de sus registros de la contabilidad las facturas, el resultado es el impuesto por pagar, y eso fue lo que liquidaron el recién pasado viernes, 20 de diciembre. Aún no se especifica si fueron impuestos al valor agregado (IVA) o sobre la renta (ISR).

Por ley, no se puede proporcionar los nombres de los contribuyentes, pero el administrador tributario ya los había identificado.

Con este pago, se proyecta la recuperación consolidada de Q30 millones como, luego de haberse revelado el caso en agosto último. En él, una estructura utilizó facturas falsas que comercializaba con varias instituciones públicas.

Participación del MP

Una vez que se pagaron los impuestos, las intendencias de Fiscalización y de Asuntos Jurídicos de la SAT enviaron los informes al Ministerio Público (MP), que quedará en comunicación con los implicados.

Con el informe de pago, esos contribuyentes se pueden apersonar al MP, que les dará a conocer el informe de los resultados de la auditoría. Después podrá verificar que ya no haya deuda fiscal, por lo que la SAT ya no tendría nada que perseguir.

“Será el MP el que determine cuál será el rumbo del caso: si se mantiene la persecución penal o si levanta medidas, entre otros”, aclaró Hernández.

Atrasos continuos

Se informó que quedan por concluir unas 15 auditorías asociadas a este expediente, pero los contribuyentes afectados han solicitado “rehacer” la contabilidad, lo cual puede implicar demoras, pues la ley fija un plazo de 90 días para su concreción.

Hernández, asimismo, manifestó que otros contribuyentes implicados han mostrado cierto rechazo a las auditorías, traducido en no entregar la información contable completa, o información “gota a gota”, o que se requieran datos a los bancos, por lo cual “el retraso no es por SAT, ni por parte del MP, sino que es el mismo tributante quien no colabora para entregar la información”, según Hernández.

¿Qué es?

En agosto pasado la SAT dio a conocer y denunció a una estructura que se dedicaba a supuestamente defraudar en los periodos fiscales 2021 al 2023 que facturó por más de Q6 mil 400 millones.

La denominación del caso B410, es porque se detectaron a 410 empresas o contribuyentes involucrados que en su facturación incluyó contratos por ventas y servicios a varias dependencias estatales. Y se calcula que la defraudación llegaría a Q300 millones a esa fecha, pero podría ascender a Q800 millones.

En la investigación del administrador tributario se detectaron tres tipos de participación:

El primer grupo de nueve contribuyentes es de la estructura y vende en forma directa al Estado. Las adjudicaciones publicadas en Guatecompras fueron de Q81.7 millones.

Un segundo grupo, de 16 contribuyentes, que le compró Q375 millones a la estructura y era proveedor del Estado por Q4 mil 342 millones, sobre todo dependencias del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (Micivi) y municipalidades.

El tercer grupo, de dos contribuyentes, vinculados por representantes legales y parientes cercanos, vendió Q64.8 millones a cinco constructoras que le proveyeron al Estado más de Q500 millones.

Hasta el 2 de diciembre estos eran los resultados oficiales sobre las auditorías realizadas y algunos de los hallazgos:

Auditorías realizadas a cinco empresas constructores proveedores del estado que compran bienes y servicios a dos empresas B410: 100%

Avance en auditorías realizadas a los nueves contribuyentes que venden bienes al estado de forma directa: 88%

Avance en auditorías realizadas a los 16 contribuyentes que le venden al estado y que adquieren bienes o servicios de la estructura B410: 70%

Cinco de los 16 contribuyentes reportaron no tener la contabilidad completa por extravío o por hurto de su documentación: 0%

En cuanto a las rectificaciones realizadas y la recaudación por impuestos son: