¿Cómo afectará a Guatemala si Estados Unidos impone aranceles a las importaciones de productos agrícolas?

Estados Unidos impondrá aranceles a las importaciones de productos agrícolas a partir del próximo 2 de abril, según anunció el presidente, Donald Trump, en sus redes sociales.

Mientras, en Guatemala el sector productor y exportador lo califica como una mala noticia que crea incertidumbre tomando en cuenta que las exportaciones agrícolas hacia Estados Unidos representan el 17% del total de exportaciones del país, unos US$2 mil 404 millones, según datos de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).

El anuncio de Trump se efectuó el lunes 3 de marzo, indicando que prevé implementar a partir del 2 de abril aranceles a los productos agrícolas que son importados a su país.

“A los grandes agricultores de Estados Unidos: prepárense para empezar a producir una gran cantidad de productos agrícolas que se venderán DENTRO de Estados Unidos “, dijo Trump en su red Truth Social.





El mandatario añadió, sin dar detalles, que “Los aranceles se aplicarán a los productos externos el 2 de abril”.

Estos se unen a otros segmentos de bienes o productos que ya se le anunció o aplicó aranceles como el acero y el aluminio, que se prevé que entrará en vigor el 12 de marzo. Además del 25% de aranceles a Canadá y a México, los cuales ya había aplazado una vez y que tentativamente cobrarían vigencia el 4 de marzo.

Además de los aranceles a China. Este martes 4 de marzo entra en vigor otro arancel del 10% a las importaciones desde ese país, que sumaría al 10% ya aplicado desde el 4 de febrero, por lo que la carga arancelaria para ese país se elevaría a 20%.

¿Qué efecto podría tener en Guatemala?

El sector agrícola es uno de los mayores exportadores del país, y Amador Carballido, director general de Agexport hace la relación de varios números.

En el 2024, Guatemala exportó en total bienes por US$14 mil 588 millones y de estos US$5 mil 069 millones son productos agrícolas, que represente al 35% del total.

Y, de eso, US$2 mil 404 millones de productos agrícolas se destinan a Estados Unidos, y representa el 17% del total exportado.

“La noticia aún es general, no sabemos si aplica a todos los países y si es o no generalizado a todos los productos” agregó Carballido.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

“Es mala noticia, creo que sí, es negativa, que genera incertidumbre” porque no se puede decir que no lo va a poner porque tenemos un TLC o porque somos socios comerciales, pero no sabemos qué se va a decidir, agregó.

Refirió que está el Tratado de Libre Comercio (TLC) de Centroamérica con Estados Unidos, pero eso no significa que no han violado esa herramienta anteriormente. También existe el TLC entre los países de Norteamérica, pero Trump le está imponiendo aranceles de 25% a México y a Canadá, mencionó como ejemplo.

Según Amador hay que tomar en cuenta que Guatemala envía productos agrícolas que no se producen en Estados Unidos, como café, banano, azúcar, así como algunas verduras y frutas que son plantaciones que requieren años para crecer y empezar a producir.

Pero también hay otros que sí se producen allá, por lo que, de aplicársele aranceles, aparte del flete que ya se paga, se estaría en desventaja, se perdería competitividad ante lo producido en Estados Unidos. Estos aspectos aumentan el costo precio, y en el sector agrícola por los márgenes es delicado, agregó.

Guatemala es grande en exportación de banano hacia Estados Unidos, pero si se observan cifras de otros productos no son tan grandes, en comparación al mercado total de ese país y sus importaciones.

Amador menciona que podrían darse tres escenarios:

Considera que si la norma es generalizada ese país puede caer en un problema de desabasto de amplia cantidad de productos que por clima u otras condiciones no se producen en ese país, y tenderán a escasear y aumentar de precios, generando inflación.

El segundo, es que se apliquen los aranceles a todos los productos importados que sí producen en Estados Unidos.

Y el tercero es que le coloquen arancel solo a lo que no se produce en ese país.

Tanto Carballido, como Enrique Lacs, exministro de Economía, coinciden en que con el TLC la desgravación agrícola ya casi se finalizó.

Datos del Ministerio de Economía refieren que, al 1 de enero del 2025, el nivel de desgravación de productos dentro de TLC con Estados Unidos es de 99.9 %

Lacs refiere que hablar de aranceles para los productos agrícolas sí puede ser delicado para Guatemala, ya que las disposiciones anunciadas, sin que tengan detalle, ya están pasando a otro nivel de guerra comercial. En esos están productos básicos como arroz, maíz, soya, sorgo y Estados Unidos le compra a muchos países.

Cree que en el caso de Guatemala sí le podría afectar en algunas frutas, hortalizas, legumbres, y verduras, pero se debe tomar en cuenta que son estacionales y Estados Unidos no las produce en ciertas temporadas, por lo que se envían desde Guatemala y otros países.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Y hay otros cultivos que Estados Unidos no posee, pero su producción no se da de la noche a la mañana, porque tienen ciclos más largos y pueden empezar a producir 4 años después, y tendrán que importarlas más caras o dejarlas de consumir.

Camagro considera que medida no está dirigida a Guatemala

Sin embargo, Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro (Camagro), considera que es una acción que no está dirigida a Guatemala, tomando en cuenta varios elementos que detalla:

El comercio de productos agrícolas entre ambos países ha sido favorable para Estados Unidos, y el comercio agrícola es complementario.

El acceso para productos agrícolas entre ambos países, forman parte del TLC en donde se negociaron las condiciones arancelarias, que en términos generales podría decirse son recíprocas.

Y el tercero, se enmarca y alinea con lo estipulado en el memorando de comercio recíproco firmado por la Administración Trump, agregó la ejecutiva.

La ejecutiva dijo que es importante recordar que existe una balanza comercial positiva a favor de Estados Unidos. Ese país exporta a Guatemala alrededor de US$10 mil 100 millones. Mientras que importa desde nuestro país bienes por alrededor de US$5 mil 230 millones. Es decir, el súperavit comercial es positivo para Estados Unidos US$4 mil 870 millones.

Seguirán enviando banano

Por aparte, Julio Mérida, director Ejecutivo de la Asociación de Productores Independientes de Banano de Guatemala (APIB) dijo que se enteraron del anuncio lanzado por Trump, y aunque confían que dicho fruto guatemalteco seguirá siendo exportado al mercado estadounidense dentro del marco del tratado de libre comercio DRCAFTA, se debe estar atentos a cualquier cambio que suceda.

Opina que los aranceles que está imponiendo la nueva administración en Washington estarán más dirigidos hacia otros mercados de origen y otra clase de productos agrícolas.

Respecto a volúmenes, de las130 millones de cajas de 40 libras cada una, que cada año exporta Guatemala al mundo, entre 90 y 94% se destinan a Estados Unidos, es decir alrededor de 120 millones cajas.

Eso representa alrededor de 2.4 millones de toneladas de banano anuales.

Exportaciones agrícolas de Guatemala hacia Estados Unidos

Según datos del Banguat, proporcionados por Agexport, los productos agrícolas exportados a Estados Unidos en el 2024 llegaron a US$2 mil 404 millones, y los más enviados, según partida son:

Plátanos frescos o secos (bananos), US$833.5 millones

Café sin tostar ni descafeinar, US$381.5 millones

Melones frescos, US$192.1 millones

Plátanos frescos o secos (plátanos), US$166.2 millones

Judías, frijoles y otros US$83.1 millones

Hortalizas, US$64.8 millones

Frutos comestibles sin cocer, US$55.7 millones

Sandías frescas, US$54.3 millones

Guisantes, arvejas y otros, US$40.0 millones

Coliflores y brócoli, frescos o congelados, US$28.7 millones

Son alrededor de 150 códigos arancelarios que tienen un alcance de más de 500 productos.

*Con información de AFP, EFE y Urias Gamarro