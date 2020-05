¿Cómo identificar un falso gurú en emprendimiento?

Foto: Pexels

En Colombia cerca del 68 % considera el emprendimiento como una opción para su carrera profesional (GEM, 2017), un porcentaje nada despreciable si se compara con el promedio en América Latina (55%) o el promedio global (59%).

Esto es resultado de años de trabajo en la mentalidad y cultura emprendedora que ha sido aupada, en gran medida, por los programas gubernamentales, tanto de la administración de Juan Manuel Santos como en la actual de Iván Duque.

Si bien, este creciente interés por el emprendimiento puede justificarse, someramente, con la creciente curva de desempleo juvenil que para el 2019 alcanzó la penosa cifra de 18,1% (DANE), es decir cerca de 1.3 millones de jóvenes colombianos.

También podemos explicar que el emprendimiento haya tomado este vuelo por condiciones como: la creciente adopción de la tecnología, los casos sobresalientes de startups como: Rappi, Domicilios, Tappsi, Kiwi, 1DOC3 o Fluvip, (solo por citar algunos) que han demostrado que si se puede competir en el mercado global con propuestas diferenciales, el aumento de inversión de capital de riesgo, instituciones con metodologías serias y responsables soportando el crecimiento de los proyectos.

Pero tras esta tendencia se han adherido una serie de personajes dignos de cualquier fabula, que cuentan historias incomprobables de éxito en terrenos inhóspitos, aseguran inversión y no tienen dinero, venden metodologías adaptadas mediocremente a nuestro contexto y su mayor emprendimiento es justamente es avivar el fuego de emprendedores incautos para caigan entre sus melodías.

Entonces para evitar caer en las redes de esos gurús del emprendimiento quise hacer un test, para usted amigo emprendedor, logre identificar si le están vendiendo humo o está ante un mentor digno de esta palabra:

¿En la primera reunión le pidió participación en su sociedad por sus incalculables aportes que hará sobre su negocio? La mitad de las palabras que usa en una frase están en inglés, que usted no entiende y que seguro si le pregunta el significado él tampoco sabe. Lo manda a hacer el canvas porque necesita entender su modelo de negocio. Le asegura que invertirá dinero en su idea, pero una vez usted demuestre su capacidad de ser un gran emprendedor. Afirma que lo conectará con ángeles inversionistas, fondos de capital de riesgo, si y solo si, usted le da una participación por encima del 40 %. Le muestra logos de startups que han pasado por sus manos, pero ninguno de ellos usted los conoce, ni sus amigos, ni los amigos de sus amigos… tal vez los conoce solo él. Antes que usted le cuente su idea, él le contará su extensa experiencia con tal de aplastar con su hoja de vida su ego. Comparte frases motivadoras y de nueva era en sus redes como “El que quiere superarse no ve obstáculos, ve sueños” o “Si crees que puedes, ya están a medio camino”.

*El autor es Head Of Partnerships and Scouting at Wayra Colombia.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Colombia.

