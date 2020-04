Coronavirus: Cómo afectará el cierre de Patzún a la producción de arvejas y vegetales

La empresa exportadora Planesa decidió cerrar temporalmente su empacadora de arveja china en Patzún, Chimaltenango por el cerco sanitario. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Patzún es uno de los centros de acopio más importante de arveja china en ese departamento, así como de cultivo para los mercados de Estados Unidos y Europa y un buen porcentaje de la población depende de esa actividad agrícola.

Sin embargo, las medidas implementadas en el municipio por un contagio colectivo, hace que las actividades productivas no se desarrollen con normalidad, ni el ingreso de personas que no son de área que dificulta las operaciones.

“Hay un poco de problemas para poder ingresar con camiones con la materia prima para poder entrar a los centros de acopio y salir con los vehículos cargados. La cosecha sigue en su proceso normal, pero repito que el problema es el despacho del producto”, declaró Gerardo Rosado coordinador de la Comisión de Arvejas y Vegetales adscrita a la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).

Explicó que el problema detectado es en el transporte para poder hacer el retiro del producto -exportación- con las autoridades locales.

Cierre temporal

Roberto Castañeda presidente de la agroexportadora Planesa y que cuenta con una planta empacadora en Patzún, confirmó a Prensa Libre que decidió hacer un cierre temporal de la procesadora el pasado lunes, y coincidió con Rosado en las dificultades para seguir operando.

“Trabajadores nuestros de afuera no pueden ingresar y los operarios internos podrían seguir laborando, pero la instrucción es que las personas no salgan de sus casas en el municipio. El pueblo no quiere que las personas se sigan movilizando y fue prudente bajar unos días la producción”, justificó el empresario.

El cierre temporal de la procesadora impactará a 70 personas y según Castañeda el plan es pagarles sus salarios por dos meses para que se queden en sus viviendas y el objetivo es colaborar para frenar los contagios.

“De nada sirve que no entre o salgan las personas, si dentro del municipio hay circulación si ahí está el virus”, añadió Castañeda y dijo que cuenta con otras empacadoras operando en San José Poaquil, Parramos, Chimaltenango y San Lucas Sacatepéquez, donde sale un volumen fuerte de arveja.

Carlos Salazar, gerente de la división Agrícola de Agexport, precisó que los lunes y miércoles son importantes para las empresas empacadoras ya que reciben el producto que es levantada en los campos por los productores.

“Patzún es el centro de acopio de arveja china, de ahí se recoge el producto para diferentes plantas que no necesariamente están en la comunidad y complica un poco a las empacadoras que están en los alrededores”, subrayó.

El directivo, afirmó que el caso de Planesa es el primer cierre voluntario de una empacadora de arveja, y fue una decisión propia de la compañía.

Castañeda decidió parar temporalmente su operación para no entrar en conflicto con las autoridades locales.

Mario Yarzebski, gerente de comercialización internacional de la firma Palo Blanco, aseveró que en Chimaltenango hay varias empacadoras de aguacate, arveja, frutas, hortalizas y están adoptando medidas con los trabajadores en el campo, luego que se dio a conocer el caso de Patzún.

“El sector agroindustrial está siendo responsable en el manejo de su personal para garantizar la sostenibilidad”, puntualizó.

#CoronavirusGT | Roberto Castañeda presidente de la agroexportadora Planesa informó que en coordinación con alcaldes de Patzún y Parramos Chimaltenango, realizaron fumigación en las calles. @prensa_libre @Economia_pl pic.twitter.com/nMhZQulZYN — Urías Gamarro (@ugamarro_pl) April 7, 2020

Menos demanda

La emergencia del covid-19 en Estados Unidos y Europa que son los principales mercados a donde se despacha la arveja los exportadores reportan que una disminución de los pedidos.

Los tres directores confirmaron que se han reducido las órdenes de compra de arveja china entre 50% a 60%, así como dificultades para poder hacer los despachos.

“Hay problemas logísticos y de mercado que ya empezó a impactar; en Europa hay alta demanda, pero no se puede enviar porque no hay operación de líneas aéreas operando”, explicó Castañeda.

Reconoció que sus clientes en el Reino Unido y en España están demandando producto, pero no están disponibles los medios logísticos, lo cual se traduce en perdida, pero en este caso se entiende por la emergencia.

En Estados Unidos, las cadenas de supermercados redujeron su personal logístico en 30% y esto está afectando los abastecimientos y no hay una operación normal.

Rosado confirmó que los pedidos se han recortado por el problema sanitario, pero esperan una recuperación lo antes posible.

“Es incierto cuanto podría durar esta situación, pero estamos al tanto. Nos está afectando el precio de los servicios navieros que están altos, no hay una rebaja de las tarifas marítimas a pesar de que hay una disminución del precio del petróleo”, aseguró Rosado.

Recordó que unas 60 mil familias se dedican a la producción de arveja y en el 2019 las exportaciones alcanzaron 70 millones de libras.

El ejecutivo declaró que la cosecha de arveja china es permanente o sea que se produce durante todo el año.

Las exportaciones de legumbres y hortalizas alcanzaron US$219 millones el año pasado, según las cifras de comercio exterior.

Otros productos

Pero además de la arveja también hay otros bienes agrícolas que hay visto reducida su demanda por el coronavirus.

Salazar explicó que ya no se pudo despachar parte de la cosecha de frutas sobre todo de la de mango y de plantas ornamentales que es la temporada.

“Estamos observando que hay reducción de la demanda de estos productos que tienen su demanda de marzo a mayo y que estaban destinados a Estados Unidos y Europa”, aseveró Salazar.

Mencionó que para abril debían salir al mercado exterior mangos y plantas ornamentales y se acerca el Día de la Madre.