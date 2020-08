Coronavirus: Las razones por las que el golpe en la economía en Guatemala podría ser menor al esperado este año

El ingreso de las remesas familiares es uno de los indicadores que tendrá desempeño positivo y mantendrá el consumo interno, según el Banguat. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Parte de lo observado hasta ahora está influenciado por la reapertura gradual en diferentes mercados, y aunque el escenario es negativo, todo apunta a que los efectos podrían ser leves, manteniéndose en la proyección de crecimiento establecido el pasado 24 de junio por las autoridades de la Junta Monetaria (JM) dentro del rango de -1.5% a 3.5%.

Durante el foro “Perspectivas Económicas para Guatemala 2020 y 2021”, que organizó la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) se conocieron cifras más recientes.

Enrique Font, director de la CIG, afirmó que aunque los agentes económicos mantienen incertidumbre para la toma de decisiones en medio de esta crisis sanitaria, los datos suministrados por la banca central reflejan cierta tendencia a lo que inicialmente se había previsto, y que orientan al empresariado.

Contexto internacional

Sergio Recinos presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y JM, afirmó que hay variaciones que apuntan a un proceso de cierta mejoría de la economía mundial que tendría su impacto en Guatemala.

Por ejemplo, se estima que la economía mundial estaría creciendo para 2020 en -4.3% y ya no en -4.9%, las economías avanzadas, 7.3% y no -8% mientras que las economías de los principales socios comerciales como Estados Unidos, en -5.7% y no -8%; la zona del Euro, -8,9% y no -10.2%, entre otras.

Recinos destacó que dentro de todo hay buenas noticias, y que el Fondo Monetario Internacional (FMI) está trabajando en nuevos escenarios que serían dados a conocer en septiembre.

“Se están observando mejores perspectivas de las que se tenían hace un mes y medio”, recalcó Recinos ante los socios de la CIG, al reiterar que siempre la economía tendrá una caída en este ejercicio.

Afirmó que la economía mundial se está comportando mejor a lo esperado, y que para 2021 se prevé una recuperación vigorosa en el rango de 5.4% según el FMI, mientras que otros organismos la ubican en 4.9%.

Recinos dijo que se estaría observando una recuperación en forma de V –es decir cae y luego se recupera– y eso podría suceder.

Con relación al precio internacional del barril de petróleo se ubica en US$42, lo que significa una mejora y un ahorro en la factura petrolera de US$500 millones en Guatemala, dinero que se destina a otros bienes y servicios.

Ambiente más optimista

En el plano local, la JM estableció tres escenarios de -3.5% -alto-, -2.5% -núcleo- y -1.5% -bajo- el pasado 24 de junio, y Recinos se anticipó, que con base a lo que han observado en la economía mundial, más en los indicadores que se han observado hasta el momento, la producción apunta a que se estaría situando en el mejor rango.

“Lamentablemente siempre en caída, pero ya de un -1.5%”, precisó Recinos y confirmó que en septiembre los equipos técnicos realizarán la revisión de la economía.

Al respecto, Font destacó que a pesar de que hay una recesión fuerte a escala mundial, el indicador por lo menos es el bajo.

Para 2021, la proyección de crecimiento económico es del 3%, menor al 3.8% del 2019.

Por actividades

Recinos expuso a los empresarios industriales, que en este año las principales caídas serán en actividades de alojamiento, restaurantes y otros sectores ligados al turismo del -12%; transporte y almacenamiento -7%; minas y canteras, -7.7%, construcción, -6% e industria de -3.7%.

Otras actividades son enseñanza, así como otras actividades de servicios -9%, pero para 2021 se observará una recuperación en todas las actividades productivas.

¿Por qué hay más optimismo?

Sobre las expectativas, Recinos aseveró que en los últimos tres meses se está observando las expectativas de los agentes privados en el Índice de Confianza de la Actividad Económica (Icae), que cayó por la pandemia, que es un comportamiento lógico y que ha sucedido en la mayoría de los países.

Pero resaltó el comportamiento que se observó en las remesas, que cayeron menos de lo previsto en marzo, y que rápidamente se recuperaron.

“La caída más fuerte fue el 16 de abril con -2.9%, y la estimación apuntaba en ese momento a una caída del -6%, pero afortunadamente dentro de todo el desempeño es mejor y hay cinco semanas con crecimientos ya que los envíos representan el 13% de PIB”, expresó.

Al 13 de agosto, el indicador mostraba un crecimiento de 2.5% y que estaría asociado a la tasa de empleo hispano en Estados Unidos, que se ubica en 13%, cuando en abril y marzo alcanzó 19%.

Las transferencias apuntalan el consumo, y el crecimiento será positivo con 1% para el cierre del año.

También las exportaciones muestran un mejor desempeño a lo previsto y la caída en junio es de -1.4%, aunque se había previsto en -10% pero el indicador será revisado próximamente.

Los sectores más dinámicos en exportación son manufactura ligera, y cardamomo por factor precios, insecticidas, desinfectantes, y detergentes entre otros.

“El resultado es mixto, pero en total el comportamiento con una ligera caída”, afirmó Recinos.

Mientras que las importaciones son de -10.4% a junio, atribuido al desempeño de combustibles y lubricantes.

Para 2021 se pronostica una recuperación en comercio exterior.

Por aparte la JM autorizó la participación en el mercado cambiario con el mecanismo de acumulación de reservas que agotó el cupo de US$500 millones, y se extendió el mecanismo para finales de año con implementar nuevo cupo por ese monto.

Mientras, se han reportado un millón 100 mil operaciones se han renegociado en el sistema financiero.

Efecto del exterior

Para el exministro de Economía, Érick Coyoy, afortunadamente el ingreso de remesas familiares mejora y las exportaciones no están tan mal, pero no es que responda a una estrategia local que tenga el control, sino que la economía de Estados Unidos, no están tan mal, a pesar de la tasa de desempleo.

“Da para pensar que, si sigue todo bien en EE. UU. puede ser posible que acá no sea tan negativo”, aseveró.

Por otro, la economía informal será el sector el más afectado. En este caso, reiteró que favorece que la economía de Estados Unidos está mejorando, y que es la que más influye en Guatemala, pero no porque estén funcionando los problemas de reactivación.