Creatividad, tecnología y negocios: así ha crecido el Festival de Antigua en casi dos décadas

La edición número 19 del Festival de Antigua reunirá a profesionales de la industria creativa, publicidad, comunicación y tecnología los próximos 12 y 13 de marzo en Antigua Guatemala, consolidándose como uno de los eventos más relevantes del sector en Centroamérica.

El encuentro se desarrollará en el Hotel Santo Domingo, con una agenda que incluye conferencias, charlas, paneles y espacios de networking orientados a analizar las nuevas tendencias de la creatividad, el marketing digital y la inteligencia artificial aplicada a la publicidad.

La ceremonia inaugural se realizará el jueves 12 de marzo a las 9:00 horas, mientras que el evento concluirá el viernes 13 de marzo a las 20:00 horas. Las entradas pueden adquirirse en el sitio web oficial del festival y tienen precios que oscilan entre Q630 y Q1335.

En un contexto donde la inteligencia artificial (IA) gana protagonismo en distintos sectores, la industria creativa y publicitaria también enfrenta cambios en sus procesos y dinámicas de trabajo.

Evolución de las agencias de publicidad en la era digital

La industria de la comunicación y el marketing en Guatemala y Centroamérica atraviesa una transformación marcada por la digitalización, la multiplicación de plataformas y la incorporación de herramientas de inteligencia artificial. Este escenario plantea retos para el sector, pero también la necesidad de volver a los fundamentos estratégicos de la comunicación.

Según Helena Galindo, representante de la Comunidad de Empresas de Comunicación en Guatemala, el sector ha evolucionado hacia un ecosistema más amplio y diverso, en el que las agencias ya no se limitan a producir piezas publicitarias.

Hoy desarrollan estrategias integrales de comunicación, que incluyen investigación de mercado, planificación de campañas, análisis de datos, manejo de plataformas digitales y producción audiovisual.

“Antes éramos una unión de agencias de publicidad. Hoy hablamos de una comunidad porque la industria se ha diversificado y participan empresas especializadas en digital, BTL, producción, eventos y medios”, explica.

Helena Galindo, primera presidenta de la Comunidad de Empresas de Comunicación en Guatemala, habla sobre la evolución de las agencias y los desafíos de la industria publicitaria. (Foto, Prensa Libre: cortesía)

Este cambio refleja la necesidad de responder a un entorno competitivo donde las marcas requieren estrategias completas de posicionamiento, basadas en análisis de datos, conocimiento del consumidor y coherencia en todos los puntos de contacto con el público.

Profesionalización y retorno a lo esencial en la creatividad

Galindo explica que, uno de los principales retos del sector es fortalecer la profesionalización de la industria publicitaria. La experta señala que muchas empresas creen que basta con publicar contenido en redes sociales para construir una marca, cuando en realidad se requiere un proceso estratégico que incluya investigación, análisis de mercado y definición de objetivos claros.

“Una marca no se posiciona solo con publicaciones en redes sociales; necesita estrategia, datos y un equipo multidisciplinario que entienda el negocio y al consumidor”. Helena Galindo

En este contexto, la comunidad del sector impulsa iniciativas de formación y alianzas con universidades para acercar a los estudiantes a los procesos reales de las agencias de publicidad.

En la actualidad, la industria publicitaria funciona a partir de equipos multidisciplinarios que integran distintos perfiles profesionales. Además de los creativos, las agencias requieren estrategas de marca, especialistas en análisis de datos, expertos en marketing digital, productores audiovisuales y diseñadores capaces de utilizar herramientas de inteligencia artificial. Esta combinación de conocimientos permite desarrollar campañas más sólidas, basadas en información del mercado y orientadas a construir un posicionamiento de marca coherente y competitivo.

La especialista también resalta la importancia de volver a lo esencial del proceso creativo, lo que denomina “return to basics”, que implica respetar la investigación del consumidor, la construcción de marca y el análisis del mercado.

Inteligencia artificial: herramienta, no sustituto

La inteligencia artificial (IA) es uno de los temas centrales que se abordarán durante el festival. En la actualidad, estas herramientas permiten agilizar procesos creativos, mejorar presentaciones de campañas y visualizar ideas con mayor rapidez, lo que ha transformado la dinámica de trabajo dentro de las agencias.

Sin embargo, los expertos coinciden en que la IA no sustituye el talento humano, sino que funciona como una herramienta que potencia el trabajo creativo.

También surgen nuevos retos, especialmente en temas de ética, manejo de datos y confidencialidad de la información que las empresas comparten con las plataformas tecnológicas.

Dentro del evento se desarrollará el espacio FDA Tech, dedicado a explorar las tendencias tecnológicas y el impacto de la inteligencia artificial en el ecosistema de comunicación y publicidad.

“Donde todos nos juntamos”: el lema que define al Festival de Antigua

El Festival de Antigua nació como un evento enfocado en la creatividad publicitaria, pero con el paso del tiempo se ha transformado en un espacio que reúne a profesionales de múltiples disciplinas.

De acuerdo con Ovidio Paiz, encargado de relaciones públicas del festival, hoy participan publicistas, comunicadores, diseñadores, arquitectos, artistas, periodistas, emprendedores, estudiantes e incluso médicos.

Ovidio Paiz, relacionista público del Festival de Antigua, destaca la evolución del evento como un espacio de networking y generación de negocios. (Foto, Prensa Libre: cortesía)

“El festival dejó de ser un espacio exclusivo para publicistas. Hoy es un punto de encuentro para toda la industria de las ideas y por ellos el lema de este año es: donde todos nos juntamos”, explica.

Durante el evento también se desarrollan premiaciones a las campañas más creativas de la región, así como actividades de networking que facilitan alianzas entre profesionales y empresas.

Mayor participación femenina en la industria creativa

Otro de los cambios que refleja la evolución del sector es la creciente presencia de mujeres en posiciones de liderazgo dentro de la industria creativa.

Según Galindo, durante muchos años los cargos directivos en agencias y asociaciones estuvieron dominados por hombres. No obstante, actualmente se observa una mayor participación femenina en dirección creativa, estrategia y liderazgo empresarial.

Esta transformación también se verá reflejada en el festival, donde varias directoras creativas y profesionales internacionales participarán como conferencistas.

Para Helena Galindo, la diversidad de perspectivas fortalece el desarrollo de campañas y permite crear mensajes más cercanos a las audiencias.

Un espacio que pasó de las ideas a los negocios

Con el paso de los años, el Festival de Antigua también ha evolucionado en su papel dentro de la industria. Lo que inicialmente funcionaba principalmente como un punto de encuentro para profesionales creativos, hoy se ha convertido en un espacio donde también se generan oportunidades comerciales y alianzas estratégicas.

Paiz, explica que el festival ya no solo se limita al intercambio de ideas entre creativos, sino que también se ha consolidado como una plataforma de networking donde surgen colaboraciones y acuerdos entre empresas.

“Ha dejado de ser solo un punto de encuentro y se ha convertido en un lugar para hacer negocios”, afirma Paiz.

Según el organizador, durante el festival es común que agencias, marcas, emprendedores y creadores de contenido establezcan contactos que luego se traducen en proyectos, alianzas o incluso oportunidades laborales.

El ambiente del evento, que combina conferencias, espacios de networking y actividades sociales, facilita que profesionales de distintas áreas interactúen y generen vínculos más allá de las charlas y presentaciones.

“Incluso hay personas que cierran negocios durante el mismo festival”, añade Paiz, al destacar que el evento se ha convertido en una plataforma donde convergen creatividad, innovación y oportunidades de colaboración dentro de la industria de las ideas.

Impacto económico del Festival de Antigua

Además de su aporte al intercambio de conocimiento, el Festival de Antigua genera un impacto económico importante para Guatemala, especialmente en Antigua Guatemala, uno de los principales destinos turísticos del país.

La edición anterior reunió aproximadamente mil 200 participantes, mientras que para 2026 se espera la asistencia de alrededor de unas mil 500 personas provenientes de distintos países.

Este flujo de visitantes incrementa la ocupación hotelera, el consumo en restaurantes, servicios de transporte y actividades turísticas como recorridos de café, cacao y textiles.

Aunque el programa oficial dura dos días, el movimiento económico asociado al evento suele extenderse durante casi una semana debido a la llegada anticipada de visitantes y su permanencia posterior para conocer la ciudad.

Además, el festival contribuye a posicionar a Guatemala como un referente regional dentro de la industria creativa y publicitaria.