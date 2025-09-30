Cruce de señalamientos entre fiscal general y diputados en audiencia por presupuesto

El sector justicia participó este martes 30 en las audiencias públicas de dicha comisión para presentar sus propuestas presupuestarias para el 2026. Sin embargo, las intervenciones de los diputados Andrea Villagrán y José Chic estuvieron dirigidas a cuestionar a la fiscal general, María Consuelo Porras.

Tras la exposición del plan de gasto institucional, el presidente de la sala de trabajo, Julio Héctor Estrada Domínguez, abrió el espacio para preguntas de los parlamentarios asistentes a la sesión. Villagrán fue la primera en tomar la palabra.

“No vemos investigaciones graves sobre alfombra mágica, las vacunas, que fue el caso de mayor estafa en la historia política de nuestro país. Estuvo ocho años y ahora que le quedan ocho meses, quiere finalmente atender la problemática de las maras y las pandillas”, expresó Villagrán en uno de sus señalamientos a la fiscal general.

También cuestionó la efectividad de las investigaciones y capturas que, según afirmó, terminan en liberaciones y perpetúan la impunidad.

Ante los reclamos, Estrada Domínguez intervino para reiterar que la finalidad de la audiencia era abordar aspectos relacionados con el presupuesto, las asignaciones y los programas específicos de gasto, y no otros asuntos ajenos a la temática.

la fiscal general, Consuelo Porras asiste a la Comisión de Finanzas del Congreso para defender presupuesto del próximo año. (Foto Prensa Libre: Congreso)

Porras reprocha falta de respeto y acusa desconocimiento de su labor

Durante su intervención, la fiscal general respondió a los señalamientos de Villagrán: “Se debe mantener el orden, el respeto. Lamento mucho que realmente hace falta mucha educación, porque uno se dirige a las personas con respeto, así como uno se dirige hacia ustedes”, expresó.

Agregó que tiene derecho de respuesta y manifestó “con absoluto respeto que, al asumir un criterio de valor, en primer lugar, hay que conocer el quehacer. Creo que en su vida usted no ha tenido el privilegio de litigar, menos aún de investigar, y mucho menos de conocer las interioridades de una institución tan seria como el MP”.

Al finalizar la sesión, el diputado José Chic también cuestionó a la fiscal y sostuvo un intercambio acalorado de palabras con Estrada Domínguez.