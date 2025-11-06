Cuál es su historial crediticio en Guatemala, cómo consultarlo e interpretarlo

crédito

Cuál es su historial crediticio en Guatemala, cómo consultarlo e interpretarlo

El historial crediticio es clave para acceder a préstamos en Guatemala. Conozca qué contiene, cómo consultarlo y qué significan sus calificaciones.

|

time-clock

Conozca qué es el historial crediticio en Guatemala, cómo consultarlo, qué datos contiene y cómo mantener una buena calificación ante la Superintendencia de Bancos.

Mantener un historial positivo no solo mejora la reputación financiera de una persona, sino que también facilita el acceso a créditos futuros con mejores condiciones. (Foto, Prensa Libre: ShutterStock)

El historial crediticio en Guatemala es una herramienta esencial para la evaluación financiera de los ciudadanos. Su correcta gestión permite a las personas mantener una buena imagen ante las instituciones bancarias, acceder a mejores tasas y fortalecer su estabilidad económica.

Consultar periódicamente el historial, conocer su clasificación y cumplir con los compromisos de pago son pasos fundamentales para mantener un perfil financiero saludable.

El historial crediticio es un reporte financiero que registra todos los créditos solicitados por una persona, ya sea como deudor o codeudor. Este documento refleja su comportamiento de pago y su nivel de endeudamiento, sirviendo como una carta de presentación ante las instituciones financieras al momento de solicitar un préstamo.

LECTURAS RELACIONADAS

Female customer with plastic cards and shopping bags in the mall

Tarjeta de Crédito en Guatemala: qué es, cómo funciona y conceptos clave para interpretar su estado de cuenta 

chevron-right

En Guatemala, la Superintendencia de Bancos (SIB) administra un sistema centralizado que recopila esta información a partir de los datos proporcionados por los bancossociedades financieras y demás entidades supervisadas.

Cómo ver el historial crediticio en Guatemala

Para consultar su historial crediticio, el interesado debe ingresar al portal de la Superintendencia de Bancos.

El acceso se realiza con los siguientes datos:

  • DPI, si se trata de una persona individual.
  • NIT, si es una persona jurídica.
  • Pasaporte, si es una persona extranjera.

Desde este portal se puede descargar el reporte confidencial con su comportamiento crediticio de los últimos 60 meses, es decir, los últimos cinco años.

Qué información contiene el historial crediticio

El reporte de historial crediticio incluye los siguientes datos:

  • Morosidad mensual, trimestral y anual.
  • Detalles de cada deuda: instituciónnúmero y tipo de créditogarantíassaldo de capitalintereses y fecha del último pago.
  • Resumen del endeudamiento total, tanto por créditos personales como en los que figura como codeudor.

Toda esta información constituye la historia financiera del usuario dentro del sistema bancario y permite evaluar su nivel de riesgo al solicitar nuevos créditos.

LECTURAS RELACIONADAS

Si recibe llamadas o mensajes por deudas ajenas, puede denunciar el acoso de cobranza ante las autoridades competentes y solicitar que sus datos sean eliminados de la base.

¿Lo acosan por una deuda que no es suya? Cómo denunciar y qué dice la ley en Guatemala

chevron-right

Qué significan las calificaciones del historial crediticio

El historial crediticio muestra una clasificación que refleja el comportamiento de pago del deudor. Existen diferentes escalas, según el tipo de crédito:

Las calificaciones del historial crediticio representan una forma de medir el comportamiento de pago de una persona ante las entidades financieras. Cada letra o categoría indica el nivel de cumplimiento del deudor con sus obligaciones y sirve como una referencia para determinar el riesgo crediticio que este representa.

Microcréditos y créditos de consumo:

Significado de las categorías que existen para calificar el récord crediticio de una persona en Guatemala. (Foto, Prensa Libre: captura de pantalla)
Significado de las categorías que existen para calificar el récord crediticio de una persona en Guatemala. (Foto, Prensa Libre: captura de pantalla)
  • A: al día o hasta 1 mes de mora.
  • B: más de 1 hasta 2 meses de mora.
  • C: más de 2 hasta 4 meses de mora.
  • D: más de 4 hasta 6 meses de mora.
  • E: más de 6 meses de mora.

Créditos empresariales menores e hipotecarios para vivienda:

  • A: al día o hasta 1 mes de mora.
  • B: más de 1 hasta 3 meses de mora.
  • C: más de 3 hasta 6 meses de mora.
  • D: más de 6 hasta 12 meses de mora.
  • E: más de 12 meses de mora.

Para deudores empresariales mayores, la clasificación se detalla en los artículos 29 y 30 del Reglamento para la Administración del Riesgo de Crédito, aprobado mediante Resolución JM-93-2005.

Cómo interpretar la calificación crediticia

Las calificaciones del historial crediticio indican el comportamiento de pago de una persona ante las entidades financieras. Cada letra representa un nivel distinto de cumplimiento y sirve para determinar el riesgo crediticio del usuario.

Estas letras van escalando según el tiempo de retraso en los pagos: mientras más tiempo se acumule sin pagar, más baja será la calificación.

Por ejemplo, la categoría A corresponde a una persona que está al día o con hasta un mes de atraso, mientras que la categoría E refleja una mora superior a seis o doce meses, dependiendo del tipo de crédito.

En otras palabras, una calificación alta (A) indica que el usuario cumple puntualmente con sus obligaciones, mientras que una calificación baja (D o E) revela retrasos prolongados o incumplimientos.

Ejemplo de la calificación crediticia de un deudor desde diciembre de 2021 (en la imagen solo se muestra una parte). Según la ley, el historial debe conservarse durante los últimos cinco años. (Foto, Prensa Libre: captura de pantalla)
Ejemplo de la calificación crediticia de un deudor desde diciembre de 2021 (en la imagen solo se muestra una parte). Según la ley, el historial debe conservarse durante los últimos cinco años. (Foto, Prensa Libre: captura de pantalla)

Estas clasificaciones son utilizadas por los bancos y demás entidades financieras para evaluar la confiabilidad y capacidad de pago del solicitante. Mantener una buena calificación crediticia permite acceder a préstamos en mejores condiciones y fortalecer la reputación financiera personal.

Recomendaciones para mantener un buen historial crediticio

La SIB recomienda a los usuarios seguir estas prácticas para conservar una buena calificación crediticia:

  1. Comparar las opciones de crédito antes de contratar, evaluando tasas de interés y condiciones.
  1. Leer cuidadosamente el contrato, para conocer derechos y obligaciones.
  1. Revisar periódicamente los estados de cuenta para detectar inconsistencias.
  1. Pagar puntualmente en las fechas pactadas, evitando incurrir en mora.

Mantener un historial positivo no solo mejora la reputación financiera de una persona, sino que también facilita el acceso a créditos futuros con mejores condiciones.

ESCRITO POR:

Glenda Burrión

Periodista de Prensa Libre especializada en economía con más de 7 años de experiencia como correctora de textos y creación de contenido digital.

Lee más artículos de Glenda Burrión

ARCHIVADO EN:

Economía en Guatemala Educación financiera Endeudamiento Historial crediticio Préstamos bancarios Sib Superintendencia de Bancos Tarjeta de crédito 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS