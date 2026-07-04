Cuándo es el último día para pagar el Bono 14 en Guatemala en 2026 y cómo calcularlo

Todo trabajador en relación de dependencia con un empleador del sector público o privado tiene derecho al pago de una bonificación salarial anual, conocida como Bono 14.

Este beneficio, vigente desde 1992 y regulado por el Decreto 42-92 del Congreso de la República, Ley de Bonificación Anual para Trabajadores del Sector Privado y Público, se otorga como un sueldo adicional al año, independiente del aguinaldo.

Según el artículo 2 de dicha ley, el Bono 14 equivale al 100% del salario ordinario devengado por el trabajador en un mes, para quienes han laborado al servicio del patrono durante el año ininterrumpido anterior a la fecha de pago, o al monto proporcional al tiempo laborado.

¿Cuándo se debe pagar el Bono 14?

La ley establece que el Bono 14 debe pagarse durante la primera quincena de julio de cada año, es decir, entre el 1 y el 15 de julio, en un solo pago y de forma obligatoria por parte del empleador.

Para los trabajadores que finalizan su relación laboral antes de julio, la ley obliga al patrono a pagar la parte proporcional correspondiente al tiempo transcurrido entre el 1 de julio del año anterior y la fecha de finalización del contrato. Para ese cálculo se considera el período comprendido entre el 1 de julio del año anterior y el 30 de junio del año en curso.

¿Cómo se calcula el Bono 14?

Según el artículo 2 de la Ley de Bonificación Anual para Trabajadores, el Bono 14 se calcula con base en el sueldo ordinario devengado o en el promedio de los salarios percibidos entre el 1 de julio del año anterior y el 30 de junio del año en curso.

Quienes hayan trabajado de forma ininterrumpida durante ese período deben recibir un monto equivalente a su salario mensual. Para quienes no hayan completado ese tiempo, el cálculo es proporcional y sigue estos pasos:

Determinar el sueldo ordinario. Se debe establecer el período trabajado y sumar todos los sueldos percibidos. Esto puede hacerse mediante la operación: salario × días trabajados. Calcular el monto proporcional. La suma total se divide entre los 365 días del año.

Observación: Este cálculo se realiza sin incluir la bonificación incentivo. Debe tomarse en cuenta únicamente el salario base.

Ejemplo de cálculo en una calculadora manual

Multiplicar el salario mensual por los días trabajados:Operación 1: Q3,723.05 × 179 días = Q666,425.95 Dividir el resultado entre 365 días:Operación 2: Q666,425.95 ÷ 365 = Q1,825.82

A continuación compartimos una guía para calcular el Bono 14 en Excel.

¿Qué no se toma en cuenta para el cálculo?

Para el pago de esta bonificación únicamente se considera el salario ordinario. Es decir, se excluyen la bonificación incentivo de Q250, las horas extras y otros pagos extraordinarios.

Además, este beneficio tampoco aplica a los trabajadores contratados por honorarios para prestar servicios profesionales ni a quienes reciben un salario diario y no alcanzan el salario mínimo mensual. En estos casos, el empleador puede decidir si otorga la bonificación.

¿Qué hacer si no me pagan el Bono 14?

Si transcurren los 15 días hábiles establecidos para el pago y el empleador no ha cumplido con esta obligación, el trabajador que reúna los requisitos de una relación laboral puede acudir al Ministerio de Trabajo y Previsión Social para presentar una denuncia.

Con esta denuncia, el Mintrab, por medio de la Inspección General de Trabajo, está obligado a verificar el incumplimiento. Si se comprueba la falta de pago, la entidad debe imponer las sanciones económicas y judiciales correspondientes al empleador.