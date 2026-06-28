¿Hay Bono 14 para pensionados del IGSS? Esto dice el acuerdo sobre el pago de julio

Los pensionados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) afiliados al programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS) recibirán en julio de 2026 un pago adicional de Q300, además de su pensión mensual.

Este beneficio fue aprobado mediante el Acuerdo 1358, del 2015, de la Junta Directiva del IGSS y se entrega desde 2016 como un apoyo económico complementario para los pensionados.

De acuerdo con Claudia Sentes, jefa del Departamento de IVS, este bono y otros ingresos adicionales tienen como objetivo garantizar un ingreso constante y brindar respaldo financiero en meses estratégicos del año.

Según lo ha publicado la institución, este bono forma parte de las prestaciones en dinero que se otorgan a sus afiliados y responde a una disposición interna aprobada por la Junta Directiva.

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Según el calendario de pagos del IGSS para 2026, el depósito correspondiente al mes de julio está programado para el 22 de julio.

Cómo recibir la pensión del IGSS por depósito bancario

El IGSS permite a los pensionados gestionar el pago de su pensión mediante transferencia bancaria, un mecanismo que facilita el cobro y reduce la necesidad de acudir de forma presencial.

Quienes aún no hayan realizado este trámite pueden actualizar su información a través de los teléfonos 2412-1224 y 1522, así como en los Centros de Atención Médica Integral para Pensionados (CAMIP), el Centro de Atención al Afiliado (CATAFI), ubicado en la zona 1 capitalina, o en las delegaciones y cajas departamentales en el interior del país.

Congreso analizará sostenibilidad y posible mejora de pensiones

Paralelamente, el Congreso de Guatemala aprobó dentro del Presupuesto General 2026 medidas para evaluar la sostenibilidad de los regímenes de pensiones del sector público.

El artículo 51 del decreto contempla la creación de un Fondo para Estudios Actuariales, con una asignación de Q10 millones, bajo la administración del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab).

Estos estudios incluirán a los pensionados de Clases Pasivas del Estado, el programa IVS del IGSS, el sistema del Instituto de Previsión Militar (IPM) y el plan de prestaciones del empleado municipal.

Sin embargo, hasta la fecha no se ha oficializado ningún aumento en las pensiones del IGSS ni cambios en los beneficios monetarios para este 2026.