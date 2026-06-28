¿Hay Bono 14 para pensionados del IGSS? Esto dice el acuerdo sobre el pago de julio

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¿Hay Bono 14 para pensionados del IGSS? Esto dice el acuerdo sobre el pago de julio

Los pensionados del IGSS recibirán en julio un bono adicional, establecido por la Junta Directiva como parte de sus prestaciones económicas.

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El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) informó que en las instalaciones del Hospital General Juan José Arévalo Bermejo, en la zona 6 de la capital, hubo una serie de allanamientos. Las diligencias de las autoridades derivaron de una denuncia interpuesta por la administración del hospital, luego de detectar una discrepancia en registros durante el conteo y la confrontación de consolidados relacionados con medicamentos controlados. foto Byron Rivera 21/05/2026

Desde el año 2026, pensionados del IGSS reciben en julio un pago adicional de Q300, aprobado por la Junta Directiva como parte de las prestaciones económicas del programa IVS. (Foto, Prensa Libre: Byron Rivera)

Los pensionados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) afiliados al programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS) recibirán en julio de 2026 un pago adicional de Q300, además de su pensión mensual.

Este beneficio fue aprobado mediante el Acuerdo 1358, del 2015, de la Junta Directiva del IGSS y se entrega desde 2016 como un apoyo económico complementario para los pensionados.

De acuerdo con Claudia Sentes, jefa del Departamento de IVS, este bono y otros ingresos adicionales tienen como objetivo garantizar un ingreso constante y brindar respaldo financiero en meses estratégicos del año.

Según lo ha publicado la institución, este bono forma parte de las prestaciones en dinero que se otorgan a sus afiliados y responde a una disposición interna aprobada por la Junta Directiva.

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Según el calendario de pagos del IGSS para 2026, el depósito correspondiente al mes de julio está programado para el 22 de julio.

Cómo recibir la pensión del IGSS por depósito bancario

El IGSS permite a los pensionados gestionar el pago de su pensión mediante transferencia bancaria, un mecanismo que facilita el cobro y reduce la necesidad de acudir de forma presencial.

Quienes aún no hayan realizado este trámite pueden actualizar su información a través de los teléfonos 2412-1224 y 1522, así como en los Centros de Atención Médica Integral para Pensionados (CAMIP), el Centro de Atención al Afiliado (CATAFI), ubicado en la zona 1 capitalina, o en las delegaciones y cajas departamentales en el interior del país.

Congreso analizará sostenibilidad y posible mejora de pensiones

Paralelamente, el Congreso de Guatemala aprobó dentro del Presupuesto General 2026 medidas para evaluar la sostenibilidad de los regímenes de pensiones del sector público.

El artículo 51 del decreto contempla la creación de un Fondo para Estudios Actuariales, con una asignación de Q10 millones, bajo la administración del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab).

Estos estudios incluirán a los pensionados de Clases Pasivas del Estado, el programa IVS del IGSS, el sistema del Instituto de Previsión Militar (IPM) y el plan de prestaciones del empleado municipal.

Sin embargo, hasta la fecha no se ha oficializado ningún aumento en las pensiones del IGSS ni cambios en los beneficios monetarios para este 2026.

ESCRITO POR:

Glenda Burrión

Periodista de Prensa Libre especializada en economía con más de 7 años de experiencia como correctora de textos y creación de contenido digital.

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