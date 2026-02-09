Presupuesto 2026 incluye aumento a tres tipos de jubilaciones y destina fondos para evaluar otras pensiones

El Congreso de la República de Guatemala aprobó incorporar en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2026 medidas orientadas a evaluar la sostenibilidad de los regímenes de pensiones y a mejorar los ingresos de miles de pensionados del sector público.

Estas disposiciones forman parte de los cambios aprobados recientemente por los diputados para ampliar y ajustar el Presupuesto General del 2025, luego de que la Corte de Constitucionalidad no avalara, el 31 de diciembre del 2025, el decreto que pretendía aprobar el Presupuesto 2026, por lo que se mantuvo vigente el presupuesto del año anterior.

Q10 millones para estudios actuariales

El artículo 51 del decreto aprobado por el Congreso ordena la creación de un Fondo para Estudios Actuariales, con una asignación de Q10 millones, que estará a cargo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab). El propósito central de esta medida es contar con información técnica actualizada que permita evaluar la situación financiera y la sostenibilidad a largo plazo de los distintos sistemas y fondos previsionales del sector público, sin afectar la estabilidad fiscal del Estado.

De acuerdo con la normativa, el Mintrab deberá emitir, a más tardar el 31 de marzo, los lineamientos técnicos y metodológicos que regirán la elaboración de los estudios actuariales. Dichos lineamientos deberán alinearse con estándares internacionales en materia previsional, por lo que el Ministerio queda facultado para suscribir convenios de cooperación con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Los estudios deberán abarcar, como mínimo, a los pensionados de las Clases Pasivas del Estado, el Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS) del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el sistema previsional del Instituto de Previsión Militar (IPM) y el Plan de Prestaciones del Empleado Municipal. Además, se contempla la inclusión de otros fondos previsionales administrados por entidades del sector público, con el fin de obtener una radiografía integral del sistema de pensiones en Guatemala.

Aumento de Q1 mil para pensionados

En tanto, el artículo 52 autoriza un incremento mensual de Q1 mil para los pensionados de los regímenes del Banco Nacional de la Vivienda (Banvi), en liquidación; los pensionados por discapacidad del Estado en el orden militar; y los jubilados, pensionados y beneficiarios de montepíos del Ejército de Guatemala.

La normativa también establece que, si con este aumento el pensionado no alcanza el salario mínimo no agrícola vigente, se aplicará un ajuste adicional para llegar a ese monto. No obstante, el valor máximo de las pensiones quedará limitado a Q7 mil mensuales.

Resultados llegarán al Congreso

Los resultados de los estudios actuariales deberán ser presentados a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso, publicarse en los portales oficiales y servir como base para la formulación de políticas presupuestarias y previsionales.

Con esta información, el Mintrab elaborará un plan de fortalecimiento institucional y ordenamiento financiero de los sistemas previsionales públicos.