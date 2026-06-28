El polvo del Sahara volverá a Guatemala: así afectará la calidad del aire esta semana

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) publicó un boletín este 28 de junio sobre el ingreso de polvo del Sahara a Guatemala, un fenómeno atmosférico que comenzaría este domingo y se mantendría en distintos periodos durante los próximos días.

El informe de la Sección de Calidad de Agua y Aire del Insivumeh toma como referencia el modelo de predicción SKIRON, elaborado por la Universidad de Atenas, que proyecta el comportamiento de estas partículas en la región hasta el próximo 8 de julio.

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¿Cuándo ingresará el polvo del Sahara a Guatemala?

Según el monitoreo compartido por el Insivumeh y basado en el modelo que realiza la Universidad de Atenas, el primer ingreso de polvo del Sahara iniciará este domingo 28 de junio y permanecerá hasta el martes.

Pronóstico de presencia de partícula de polvo de Sahara publicado por la Universidad de Atenas.

El pronóstico indica que entre miércoles y jueves no se prevé presencia de partículas. Sin embargo, un nuevo ingreso podría registrarse del sábado 4 al lunes 6 de julio.

¿Qué intensidad tendrá el fenómeno?

Las proyecciones indican que la concentración de partículas que alcanzará territorio guatemalteco oscilará entre 15 y 30 microgramos por metro cúbico, lo que corresponde a niveles bajos o moderados.

De acuerdo con la escala del modelo:

1 a 25 microgramos: concentraciones muy bajas o casi nulas.

25 a 100 microgramos: presencia moderada.

100 a 500 microgramos: concentración significativa.

Más de 500 microgramos: niveles severos.

Con base en estos parámetros, las autoridades del Insivumeh explican que, la nube de polvo prevista para Guatemala no representa, por ahora, un impacto severo.

Insivumeh descarta alertas

Al ser consultados por este medio, técnicos del Insivumeh explicaron que, con los valores proyectados, el fenómeno no representa un riesgo considerable para el país.

Además, indicaron que hasta este momento no existe ninguna alerta ni protocolo de emergencia activado por la presencia del polvo del Sahara.

Polvo del Sahara es normal en esta época

En años anteriores, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) ha informado que el polvo del Sahara ocurre con mayor frecuencia entre junio y agosto.

Este fenómeno puede afectar la calidad del aire, reducir la visibilidad atmosférica y provocar complicaciones de salud, especialmente en personas con enfermedades respiratorias o alergias.

Recomendaciones ante el polvo del Sahara

Debido a sus posibles efectos, la Conred recomienda a la población:

Usar mascarilla o cubrir nariz y boca con un pañuelo.

Proteger los depósitos de agua para evitar contaminación.

Humedecer superficies antes de barrer.

Utilizar gafas protectoras.