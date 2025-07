¿Cómo calcular el Bono 14 en Guatemala en Excel?

Uno de los beneficios que reciben los trabajadores guatemaltecos, tanto del sector público como del privado, es el Bono 14. Muchos se pregutan cómo calcularlo.

Esta prestación se estableció en 1992 como un sueldo extra en el año, independiente del aguinaldo, y debe pagarse de forma anual entre el 1 y el 15 de julio.

Según el artículo 2 de la Ley de Bonificación Anual para Trabajadores del Sector Privado y Público, el Bono 14 es equivalente al 100% del salario ordinario devengado por el trabajador en un mes, para quienes han laborado al servicio del patrono durante un año ininterrumpido anterior a la fecha de pago.

Sin embargo, si la relación laboral es menor a un año, el Bono 14 debe pagarse de forma proporcional al tiempo trabajado.

¿Cómo calcular el Bono 14 en Excel?

El cálculo del Bono 14 es relativamente sencillo. El artículo 2 de la ley establece que, para determinar el monto de la prestación, se debe tomar como base el promedio de los sueldos o salarios devengados durante el año, considerando el período del 1 de julio del año anterior al 30 de junio del presente.

Quienes hayan trabajado de forma ininterrumpida durante ese período deben recibir un monto igual a su salario mensual base, sin incluir la Bonificación Incentivo establecida por ley. Pero quienes no hayan completado ese tiempo deben recibir un monto proporcional.

Existen dos fórmulas para calcular el Bono 14:

(Sueldo base × meses trabajados) / 12. Aplica cuando el trabajador comenzó a laborar al inicio de un mes completo.

(Sueldo base × días trabajados) / 365. Aplica cuando el trabajador inició labores después del primer día del mes.

Ejemplo 1: Si un trabajador empezó a laborar en la empresa el 1 de enero de 2025 con un sueldo base de Q3,723.05, el cálculo hasta julio de 2025 sería:

Primero se multiplica el sueldo por la cantidad de meses trabajados: 3,723.05 × 6

Posteriormente de obtener el resultado de la fórmula anterior, este se divide dentro de 12 (meses del año). La f´órmula completa sería: (3,723.05 × 6) / 12

Ejemplo 2: Si el trabajador comenzó a laborar el 15 de enero de 2025, con el mismo sueldo base, se procede así:

Aplicación de la fórmula: (Sueldo base × días trabajados) / 365

Observación: Ninguno de los dos cálculos debe incluir la bonificación mensual, sino únicamente el salario base.

En caso de dudas sobre cómo calcular el Bono 14, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) habilitó una calculadora digital para que cualquier trabajador pueda determinar el monto que le corresponde.

¿Qué hacer si no me pagan el Bono 14?

Si el empleador incumple con el pago del Bono 14 en los primeros días de julio, el trabajador que cumpla con los requisitos puede presentar una denuncia ante el Mintrab.

La entidad está obligada a corroborar el incumplimiento mediante la Inspección General de Trabajo, que podrá imponer sanciones económicas o judiciales al empleador, según corresponda.

Tome en cuenta que el Bono 14 no aplica a trabajadores contratados por honorarios para prestar servicios profesionales, ni a quienes reciben salario diario y no alcanzan el salario mínimo mensual. En estos casos, el empleador podrá decidir si otorga o no la bonificación.