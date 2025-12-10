¿Cuánto dinero circulará en la economía guatemalteca en diciembre?

El pago del aguinaldo incrementará la masa monetaria, y el Banco de Guatemala (Banguat) inyectará Q7 mil millones adicionales para atender la mayor demanda de efectivo.

Desde el pasado fin de semana, comenzó el abastecimiento de papel moneda, como parte del programa especial para cubrir las fiestas de fin de año, cuya demanda alcanzará los Q7 mil millones.

De forma estacional, la necesidad de numerario se intensifica en la semana previa a la Navidad.

El Banguat informó que, para este año, se prevé un aumento en la demanda de efectivo a partir del 15 de diciembre, cuando se haga efectivo el pago del aguinaldo a trabajadores del sector público y privado con derecho al beneficio.

El aguinaldo equivale a un salario base y, por ley, se divide en dos pagos: 50% en diciembre y el resto en enero. Sin embargo, muchas empresas, en particular del sector privado, optan por realizar el desembolso completo en diciembre.

Con esta inyección, se estima que la emisión monetaria al cierre del 2025 ascienda a aproximadamente Q110 mil millones, explicó Álvaro González Ricci, presidente del banco central.

El billete de Q100 es la denominación más demandada, y actualmente representa cerca del 88% del total de la emisión monetaria. Se prevé que esta proporción se mantenga durante la temporada navideña.

Es decir, de cada 10 billetes que circulan en la economía, nueve son de Q100.