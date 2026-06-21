¿Cuánto le corresponde de Bono 14? Así se calcula según el salario y el tiempo laborado en Guatemala 2026

En el 2026, los salarios mínimos tuvieron un pequeño incremento, lo que no solo impactó en el salario mensual, sino también en el pago de prestaciones como el Bono 14. Por ello, es importante conocer cuánto le corresponde por ley antes de que se efectúe el pago.

Esta bonificación, que corresponde por ley a los trabajadores de los sectores público y privado, está próxima a pagarse. Según establece la Ley de Bonificación Anual para Trabajadores del Sector Privado y Público, deberá entregarse al trabajador en un solo desembolso durante los primeros 15 días de julio.

Aunque la Ley de Bonificación Anual para Trabajadores no establece una fecha exacta, sí fija un período para que las empresas efectúen este pago, vigente por ley desde 1992.

Esta bonificación corresponde a quienes cuenten con un contrato laboral dentro de los sectores público o privado, aunque no hayan cumplido un año de labores.

Los trabajadores del sector agrícola y quienes no laboran de forma continua también tienen derecho a esta bonificación si han trabajado al menos 150 días.

Las personas que se encuentran en suspensión laboral, con o sin goce de salario, también tienen derecho al pago de esta prestación, pues, según el Ministerio de Trabajo, “el Bono 14 se calcula con base en el salario ordinario devengado, y la suspensión no interrumpe la continuidad de la relación laboral para este cálculo”.

¿Cómo calcular cuánto le corresponde de Bono 14?

La Ley de Bonificación Anual para Trabajadores del Sector Privado y Público, en su artículo 2, establece que esta bonificación anual equivale al 100% del salario devengado por el trabajador en un mes.

Es decir, corresponde íntegramente al empleado que trabajó de forma ininterrumpida entre el 1 de julio del 2025 y el 30 de junio del 2026.

Para quienes hayan tenido una relación laboral menor de un año, la prestación será proporcional al tiempo laborado. Para calcularla, debe tomarse como base el promedio de los salarios devengados mediante la siguiente fórmula:

Determinar el salario ordinario: establecer el período trabajado y sumar todos los salarios percibidos. Esto puede hacerse mediante la operación salario × días trabajados. Calcular el monto proporcional: dividir la suma total entre los 365 días del año.

Observación: Este cálculo se realiza sin incluir la bonificación incentivo, horas extras ni otros incentivos. Debe tomarse en cuenta únicamente el salario base.

Ejemplo de cálculo

Para facilitar el cálculo, se utiliza como ejemplo el salario mínimo no agrícola establecido para el departamento de Guatemala.

Multiplicar el salario mensual por los días trabajados:

Operación 1: Q4,002.28 × 181 días = Q724,412.68

Dividir el resultado entre 365 días:

Operación 2: Q724,412.68 ÷ 365 = Q1,984.69

Salarios mínimos 2026

Para calcular esta bonificación también es importante conocer los salarios mínimos establecidos para Guatemala en el 2026.

Departamento de Guatemala

Actividades agrícolas: Q3,791.20

Actividades no agrícolas: Q4,002.28

Actividades de maquila y exportación: Q3,409.73

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