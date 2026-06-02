¿Cuántos restaurantes tiene Pollo Campero? La cadena abre nuevos locales en Guatemala, El Salvador y EE. UU.

La cadena de restaurantes conmemora su aniversario con un crecimiento estable en América y Europa, mientras fortalece su presencia en Guatemala, Estados Unidos y El Salvador a través de nuevas inversiones y aperturas estratégicas.

Pollo Campero celebra este año su 55 aniversario y su objetivo es consolidar su expansión internacional, con más de 415 restaurantes en distintos mercados y una estrategia de crecimiento que incluye nuevas aperturas en los países mencionados anteriormente.

La marca, que forma parte de Corporación Multi Inversiones (CMI), destacó que su trayectoria ha estado marcada por la cercanía con las familias y los consumidores que la han acompañado durante más de cinco décadas.

“Más allá del crecimiento y de los lugares a los que hoy llegamos, hay algo que no ha cambiado en 55 años: el vínculo con las personas que han confiado en nosotros generación tras generación. Ese cariño es el que nos impulsa a seguir creciendo, a seguir creando momentos memorables alrededor de la mesa y a seguir siendo parte de la vida de millones de familias”, afirmó Manuel Molina, director de Mercadeo de Pollo Campero.

Actualmente, la compañía opera en Guatemala, El Salvador, Honduras, Ecuador, México, Estados Unidos y Europa, y genera más de 10 mil puestos de trabajo.

La apertura del restaurante número 150 de Pollo Campero en Quetzaltenango marca un nuevo paso en el crecimiento de la cadena en el país. (Foto Prensa Libre: Cortesía CMI)

Como parte de su proceso de expansión, la cadena informó que el año pasado inauguró en Quetzaltenango su restaurante número 150 en Guatemala, mientras que a principios del 2026 abrió su establecimiento número 150 en Estados Unidos.

A estas nuevas sedes se suma la reciente apertura de un restaurante en el Centro Histórico de San Salvador, ubicado en el antiguo edificio Goldtree Liebes, considerado uno de los inmuebles emblemáticos de la capital salvadoreña.

Según la empresa, este restaurante fue concebido como un espacio que integra elementos de la identidad y la cultura locales. Entre sus principales características destaca un mural inspirado en el legado artístico de Fernando Llort, elaborado por la escuela de arte Árbol de Dios mediante la técnica original que distingue la obra del artista.

La compañía indicó que estas inversiones forman parte de la visión de crecimiento impulsada por CMI, cuyo propósito es generar oportunidades que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental de los países donde opera.

De cara a los próximos años, Pollo Campero anunció que continuará ejecutando su plan de expansión en la región mediante nuevas aperturas icónicas en Guatemala y El Salvador, con el objetivo de fortalecer su presencia y mantener su cercanía con las comunidades y familias que han acompañado a la marca durante sus 55 años de historia.

🇸🇻 | ¡El Centro Histórico de San Salvador está de fiesta!



Pollo Campero inaugura su restaurante No. 65 en El Salvador y lo hace en el Centro Histórico de la ciudad, celebrando además 55 años de sabor, alegría y momentos compartidos.



Este nuevo espacio celebra las raíces… pic.twitter.com/qNgRWS7Zsd — CMI-Corporación Multi Inversiones (@CMICorporacion) May 29, 2026