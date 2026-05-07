Felipe Bosch Gutiérrez asume la Presidencia de la Fundación

Bosch Gutiérrez asume el compromiso de dar continuidad a esta línea de trabajo y de profundizar su alcance, con una mirada coherente con los principios y valores que han guiado a CMI desde su Fundador.

“Es un honor asumir la Presidencia de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez, una institución que encarna el compromiso social de CMI. Agradezco a Juan José por su visión y dedicación, que me permiten recibir hoy una Fundación con programas que generan un impacto real y sostenido en la vida de miles de personas”, señaló Felipe Bosch Gutiérrez, presidente de la Fundación y presidente Chairman de CMI Capital.

Por su parte, Gutiérrez Mayorga concluye su período dejando una organización con bases institucionales consolidadas, una operación programática en expansión y una red de alianzas que le permite proyectar su trabajo con mayor alcance. Permanecerá como vicepresidente y miembro de la Junta Directiva, acompañando esta nueva etapa.

“La Fundación Juan Bautista Gutiérrez es parte integral de lo que somos como familia y como empresa familiar. Entregar la Presidencia de la Fundación en este momento (con mayor fortaleza institucional, programas consolidados y alianzas que amplifican su impacto) es motivo de profunda satisfacción y gratitud. Este proceso responde al modelo de gobernanza que hemos establecido para asegurar su continuidad y, al mismo tiempo, seguir construyendo juntos el desarrollo integral de las comunidades donde operamos”, señaló Juan José Gutiérrez Mayorga, vicepresidente de la Fundación y presidente Chairman de CMI Alimentos.

Creada en 1985, la Fundación Juan Bautista Gutiérrez, es una fundación familiar-corporativa, enfocada en resolver problemas desde la raíz con programas integrales replicables y autosuficientes en Educación, Salud, Bienestar Infantil Integral y Emprendimiento, consolidándonos, así como brazo social de CMI.