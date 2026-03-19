Pollo Granjero anuncia cierre en Costa Rica: qué implica para la operación en Guatemala y la región

Pollo Granjero anunció el cierre definitivo de sus operaciones en Costa Rica, tras 13 años de presencia en ese mercado.

La cadena de comida rápida informó ayer su decisión sobre el cese de operaciones en Costa Rica, tras realizar un análisis riguroso como parte de una evolución estratégica de su modelo de negocio.

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Según el comunicado oficial, la decisión corresponde exclusivamente a esta línea de negocio en ese país y será ejecutada con responsabilidad, garantizando el cumplimiento de todas las obligaciones legales y laborales con sus colaboradores durante el proceso.

La empresa también aseguró que honrará de manera íntegra sus compromisos contractuales y comerciales con proveedores, arrendadores y aliados, destacando que el cierre se gestionará con transparencia, respeto y apego a los acuerdos establecidos.

En un mensaje dirigido al público, la marca expresó su agradecimiento: “Gracias Costa Rica. Hoy cerramos un capítulo en nuestra historia en el país. Durante estos años tuvimos el privilegio de compartir momentos, sabores y experiencias con miles de personas”.

De acuerdo con medios costarricenses, Pollo Granjero contaba con 13 años de presencia en el mercado, alrededor de 100 locales y cerca de 300 trabajadores.

En 2017, la cadena anunció el cierre de Pollo Campero en Costa Rica para dar paso a la expansión de Pollo Granjero, tras operar 11 restaurantes durante 20 años en ese país. Nueve años después, la empresa también decide poner fin a las operaciones de esta última marca.

Medios locales explican que otras operaciones del grupo, como Pollolandia, continuarán funcionando con normalidad en este país centroamericano.

Presencia en Guatemala y estrategia regional

Pollo Granjero es una marca originaria de Guatemala, recientemente cumplió 15 años de operaciones, y parte de la Corporación Multi Inversiones (CMI). También, mantiene presencia en mercados como El Salvador y México.

La compañía subrayó que esta decisión responde a una evaluación estratégica puntual en Costa Rica y no modifica su estrategia regional, ni implica un retiro de otros mercados donde se mantienen operaciones activas y planes de inversión.