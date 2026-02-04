CMI y Castillo Hermanos invierten US$3 millones en generación de energía solar

En una alianza estratégica que combina innovación tecnológica, sostenibilidad ambiental y desarrollo local, IELOU Energy y Shift Energy, quienes forman parte del área de energía de CMI y la división de energía de Castillo Hermanos, respectivamente.

Este 4 de febrero se inaugura la Planta Solar Fénix 2, un proyecto fotovoltaico de última generación que refuerza la transición energética del país mediante un modelo de generación distribuida y fortalece la resiliencia del sistema eléctrico nacional.

Marlon Mendoza, gerente general de Shift Energy de Castillo Hermanos Energía, y Enrique Crespo, CEO de CMI Capital, explicaron que la Planta Solar Fénix 2 fue desarrollada mediante una licitación privada. Esto permitió concretar una inversión aproximada de US$3 millones por medio de la alianza entre ambas compañías.

Los ejecutivos indicaron que este proyecto consolida un modelo de colaboración que impulsa infraestructura energética moderna, resiliente y sostenible para Guatemala.

Ubicada en Taxisco, Santa Rosa, esta iniciativa se concibe como un proyecto de generación distribuida, un esquema energético que permite producir electricidad a pequeña escala, cerca del punto de consumo, reduciendo pérdidas por transmisión, mejorando la estabilidad de la red y fomentando la eficiencia energética, se agregó.

Las compañías informaron también que CMI Energía, unidad de CMI Capital, cuenta con una plataforma renovable de más de 900 megavatios instalados en la región. Esto lo convierte en el mayor generador privado de energía renovable en Centroamérica y el Caribe.

Castillo Hermanos, por su parte, inició su división de energía en 2011 y, desde entonces, ha avanzado decididamente hacia una matriz energética más verde para su consumo, alcanzando al cierre del 2025 un 62% de electricidad proveniente de fuentes renovables, impulsando nuevas inversiones en energia solar y eficiencia operativa.

Crespo, expuso que la Planta Solar Fénix 2 integra ingeniería avanzada para la generación distribuida y representa una inversión estratégica dentro del portafolio en crecimiento de CMI Energía que por primera vez cuenta con una planta solar en Guatemala. "Es infraestructura energética que refleja nuestra visión de largo plazo para la región y el compromiso con el desarrollo sostenible", expresó el ejecutivo.

Andrés Zachrisson, vicepresidente de la División de Energía de Castillo Hermanos, indicó que la energía renovable es un compromiso que asumió la compañía desde el 2011.

Características de la generadora

Fénix 2 incluye un diseño fotovoltaico optimizado para condiciones marino-costeras, con ingeniería y equipos aportados por los socios estratégicos Trina y Huawei; orientada al máximo rendimiento operativo y financiero:

Potencia instalada: 5 MW

9,570 módulos bifaciales Trina

16 inversores Huawei

Centro de Transformación Huawei

Estructura fija a 10°, resistente a cargas de viento y corrosión costera.

"Lo que se está encendiendo es la visión de crecimiento económico y sostenibilidad no se contrapone sino se complementa", dijo Crespo.

Aparte de la inauguración de Fénix 2, CMI también celebra este 4 de febrero la puesta en operación de Fénix 1. Esta es una planta solar ubicada en Masagua, Escuintla, que ya aporta 5 MW de energía renovable al sistema eléctrico nacional.

Las compañías informaron que con la incorporación de 10 MW de Fénix 1 y Fénix 2 la inversión llega a US$6 millones.